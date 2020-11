Leonel juramenta a senador de SPM en la Fuerza del Pueblo

El expresidente Leonel Fernández sigue juramentando a decenas personas en su partido Fuerza del Pueblo y reiteró que la misma seguirá creciendo.



Ayer, el líder político recibió en la organización al senador de San Pedro de Macorís, Franklin Peña, cinco dirigentes de comités intermedios, dos presidentes municipales, uno provincial y tres regidores de la misma provincia, quienes pertenecían al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Al tomar el juramento, Fernández enfatizó que su partido es la segunda mayoría en el Senado. “Esto nos hace hablar de una controversia que nos viene tocando en los últimos días pero si antes decía que antes ocho eran más que cuatro, ahora digo que nueve son más que tres”, expresó.

Indicó que el paso de peledeístas hacia su organización política continuará y que el partido que dirige se fortalecerá a nivel nacional e internacional, “por las diferencias políticas entre uno y otros”.

Crecerá internacionalmente

“La Fuerza del Pueblo seguirá creciendo en cada provincia, en cada municipio, en cada distrito municipal a nivel nacional, y por supuesto a nivel internacional, en aquellos lugares donde hay una representación de dominicanos, sea en Estados Unidos, sea en Europa o en cualquier lugar de América Latina” manifestó. “Un dirigente político tiene que garantizar la seguridad de sus seguidores, y esos seguidores tenían empleos… tenían cierta estabilidad familiar que no querían poner en riesgo, su corazón latía hacia la Fuerza del Pueblo… pero no podían dar un salto al vacío… pero al ocurrir el cataclismo que fue pronosticado, ya no hay nada que los ate hacia el viejo partido”, expresó Fernández.

Partido se ha convertido en un paradigma

Antes de ser juramentado el senador Franklin Peña indicó que se integra a Fuerza del Pueblo ya que está convencido que el país necesita un partido unido.

“Constituye una esperanza para el país en medio de esta crisis y la pandemia”, dijo.

“Nunca pensé que el PLD se iba a dividir pero mucho menos pensé que daría el paso que estaría dando hoy porque nunca tuve diferencias personales con el partido pero sí diferencias políticas, cosa que es normal. Hoy estoy siendo recibido por un partido que en sus pocos meses de existencia se ha convertido en un paradigma y que cuenta con el mejor estadista del país (Leonel Fernández) y me atrevo a decir que de Latinoamérica”, expresó Peña.

Además de Peña, fueron juramentados por Fernández, el regidor Bryan Mayia, quien dijo que la Fuerza del Pueblo es “la única organización que cada día va en ascenso y es el partido de la esperanza nueva”.

Otros de los juramentados fueron el expresidente del PLD en esa demarcación, Alcibiades Tavárez; Héctor Nieve, Ramón Berroa, Miguel Febles, entre otros.

El acto se realizó en la casa nacional de Fuerza del Pueblo. En el luchar se rompió el distanciamiento físico entre las personas.

Leonel dice en el país el matrimonio infantil está prohibido

Por otro lado, Fernández dijo que es necesario que se refuerce la prohibición del matrimonio infantil. Al concluir el acto, el expresidente de la República indicó que en el país el matrimonio de un menor de edad está prohibido ya que carece de capacidad jurídica para eso.

“Por lo tanto, desde ya, siempre el matrimonio infantil está prohibido en la República Dominicana. Está prohibido porque el que va a contraer no tiene capacidad jurídica para hacerlo por tanto no existe”, dijo

El líder político, que también es abogado, explicó que el matrimonio es una especie de contrato y para ello la primera condición es la capacidad, por lo que un menor de edad no tiene capacidad para contratar y por tanto, no tiene facultad para poder unirse civilmente.

Manifestó que el anteproyecto de ley, que está en el Congreso Nacional, puede reforzar esta prohibición. “Esta ley puede reforzar eso, pero al día de hoy no existe capacidad jurídica para poder contraer matrimonio porque sencillamente la ley no te lo permite, el Código Civil no se lo permite”, dijo. “Sería bueno, pero decir que desde ya no existe la capacidad jurídica para contraer matrimonio por parte de un menor”, agregó Fernández.

Rafael Méndez también pasa a Fuerza del Pueblo

Otro peledeísta que pasó a la Fuerza del Pueblo, es el exdiputado de Bahoruco, Rafael Méndez, quien fue legislador durante los períodos 1998-2002, 2010-2016 y 2016-2020. Hace dos semanas presentó renuncia a su condición de miembro del Comité Central del PLD y todas las funciones que tenía en la organización morada en la referida provincia sureña. Méndez fue director de Comunicaciones de la Superintendencia de Bancos y administrador del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP). Junto a él también renunciaron Rofanssi Pérez, expresidente municipal del PLD en Galván, y otros dirigentes. (Juan Matos)