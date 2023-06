Los casos de atención a niños están relacionados con el abuso físico y sexual, con la situación de calle y también con el abandono

El término orfanato ha ido disminuyendo gradualmente en favor de palabras como hogar residencial o residencia de acogida. Este cambio refleja un enfoque más centrado en brindar un entorno familiar y acogedor para los niños y niñas que no pueden vivir con sus familias biológicas, y prioriza su bienestar emocional como también su desarrollo integral.



Esta parte se centra en la entrevista realizada a la encargada del departamento de supervisión técnica y administración de programas del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), Carmen Piña.

Los hogares residenciales en la actualidad no se limitan únicamente a brindar apoyo a niños huérfanos según la definición tradicional; estos hogares también acogen a niños que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y necesitan protección. Como máxima autoridad en el sistema de protección de los derechos de los niños, Conani desempeña un papel crucial en la supervisión de estos hogares.



La supervisión realizada por Conani abarca diversos aspectos. Se evalúa la infraestructura de los hogares residenciales, el personal que trabaja en ellos, actividades que se desarrollan, la higiene y los materiales utilizados. Estos procesos de supervisión se llevan a cabo de manera holística, con el objetivo de asegurar que los hogares proporcionen un entorno protector y sean capaces de atender las necesidades individuales de los niños.



En la República Dominicana, los programas residenciales son desarrollados por ASFL (asociaciones sin fines de lucro). Estos programas tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los niños y niñas que llegan a los hogares residenciales, por remisión de la fiscalía o por una orden de protección. Los niños y niñas llegan a estos hogares debido a la violación de sus derechos y los programas implementados buscan trabajar en la restitución de esos derechos, ayudándolos a superar las situaciones por las cuales llegaron a los hogares.



Además, existen programas especializados en diferentes situaciones, programas diseñados específicamente para trabajar con niños y niñas que han sufrido abuso sexual, programas para aquellos en situación de calle y programas destinados a niños y niñas con discapacidad. Estos programas se enfocan en abordar las necesidades particulares de cada grupo.



Las situaciones más comunes que enfrentan en la República Dominicana están relacionadas con el abuso físico y sexual, la situación de calle y el abandono.



En cuanto a la supervisión de los hogares, se establece una diferencia entre los 10 hogares de paso gestionados directamente por Conani y las 89 asociaciones sin fines de lucro (ASFL) u Hogares Residenciales.



“En los hogares de paso los niños se mantienen por un tiempo de seis meses para que durante este tiempo se puedan hacer las diferentes evaluaciones, se puedan identificar las situaciones por las que estos niños y niñas llegan, para saber a qué ASFL serán enviados. Las ASFL son programas de larga duración para que los niños y niñas puedan estar en las diversas estrategias y acciones que ahí se desarrollan. En una ruta ideal los niños entran a Hogares de paso y dependerá de la situación de vulneración de sus derechos si pasarían a los hogares desarrollados por las ASFL”, expresa Piña

En relación con los casos de abuso o maltrato infantil que puedan ocurrir en los Hogares Residenciales, Conani implementa procedimientos para abordar estos casos y garantizar la protección de los niños y niñas.



En primer lugar, es importante destacar que la ley establece una ruta específica a seguir en estos casos. Cualquier denuncia de abuso debe ser presentada al Ministerio Público, quien se encarga de llevar a cabo la investigación correspondiente y tomar las acciones legales pertinentes. Conani asegura tener una política de cero tolerancia hacia el abuso, tanto dentro como fuera de los hogares.



Para detectar posibles casos de abuso o maltrato, cuentan con equipos multidisciplinarios compuestos por psicólogos y trabajadores sociales. En aquellos hogares que aún no disponen de un equipo multidisciplinario a tiempo completo, están trabajando para completar esta necesidad. Están acompañando a las instituciones para que identifiquen y contraten personal especializado de manera permanente.



“Hay todo un conjunto de acciones que se desarrollan en los hogares y todo este personal está supervisando lo que se realiza, también busca identificar todo este tipo de temas. Los niños y las niñas eventualmente siempre están participando de evaluaciones psicológicas, evaluación de trabajo social para ver sus casos, los entornos familiares y las situaciones con las que llegan, todo el tema médico, o sea, que hay una atención multidisciplinaria que está a cargo de todos los servicios porque los niños que están en una ASFL y los niños que están directamente de Conani son todos nuestros niños”, manifiesta

Todos los hogares cuentan con protocolos de protección, y se consideran espacios seguros para la infancia. Por ello, se trabaja en promover un clima de respeto, se fomentan prácticas de crianza respetuosas y se aborda el tema de las relaciones entre ellos. Existe un conjunto de acciones que se desarrollan en los hogares y se supervisa constantemente para identificar y abordar cualquier situación problemática.



“El equipo de supervisión de los hogares de paso tiene una supervisión comprometida que es trimestral. Ahora bien, a las ASFL hace más de un año que las supervisiones son totalmente recurrentes porque más que supervisiones nosotros hemos estado volcados a todo un proceso de fortalecimiento de esos servicios en todos los sentidos y eso obviamente implica una presencia en el corto tiempo de personal técnico que acompaña esa gestión, que va más de cerca con ellos para ayudarles a mejorar y a ir enmendando todos los aspectos que necesitan mejora; ahora estamos viviendo un proceso que son visitas semanales, otras son visitas quincenales; hemos estado en procesos que son visitas diarias, entonces de la necesidad de acompañamiento en particular va a depender mucho la presencia nuestra, lo que sí es cierto que el acompañamiento de Conani, la visita, la gestión, la coordinación, el liderazgo, se sigue solidificando, es más presente en las ASFL”, expresa.

Carmen Piña, funcionaria del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia.

Mejoría de condiciones para niños



Conani establece diversas colaboraciones y alianzas estratégicas con otras instituciones con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas bajo su protección.



Una de las alianzas más destacadas es con el Ministerio de Planificación y Desarrollo (Mepyt), a través del Centro de Promoción y Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro (CASFL). Estas asociaciones deben estar registradas en el Mepyt para ofrecer sus servicios a la sociedad. A través del CASFL se solicitan fondos que permiten fortalecer y ampliar los programas de las asociaciones. Estos fondos son renovados anualmente, lo que brinda la oportunidad de mejorar la cobertura, contratar personal y adquirir los recursos necesarios para desarrollar acciones a lo largo del año.



Además, Conani establece alianzas estratégicas con ASFL específicas para expandir la cobertura y disponibilidad de cupos en los Hogares de Acogida, especialmente para adolescentes, que representan una demanda prioritaria dentro del sistema de protección. Asimismo, se han establecido colaboraciones con universidades para fortalecer las capacidades del personal que trabaja con los niños y niñas.



En cuanto a la atención de salud, las ASFL cuentan con líneas presupuestarias para hacer frente a las eventualidades relacionadas con la salud física y mental; se realizan evaluaciones de manera sistemática a los niños y niñas que ingresan al sistema. El equipo de salud mental de Conani, compuesto por psiquiatras y psicólogos especializados, brinda atención especializada en este ámbito.



“Nosotros tenemos 62 instituciones que reciben fondos del estado y están recibiendo para el año 2023 162 millones de pesos. Estos son recursos que les llegan directamente a las ASFL para desarrollar sus acciones, además de eso hay un conjunto de acciones de personal de supervisión, personal de acompañamiento, de fortalecimiento de capacidades, capacitaciones diversas a estas ASFL y atención especial para todo el tema de salud, analítica, estudios especializados, consultas de salud mental para los niños y las niñas, evaluaciones, dispendios de medicamentos, especialmente medicamentos controlados, consultas de salud mental, evaluaciones, dispendios de medicamentos, todo se traduce en apoyos y beneficios, y acompañamientos a las ASFL”, afirma Piña.

Un sistema en constante evolución

Conani considera una falta grave todo acto que pueda vulnerar el derecho de los niños y no respetar la orden de proteger a estos que están bajo el cargo de cada Hogar Residencial, tal como realizar entregas de niños y adolescentes no autorizadas a la oficina nacional del Conani. El órgano protector explica que enfrenta diversos desafíos en su labor, dado que el sistema de protección está en constante evolución para adaptarse a los cambios sociales y a las necesidades de la sociedad dominicana. Uno de los retos es seguir fortaleciendo y ampliar la atención a niños, niñas y adolescentes. Existe la necesidad de aumentar la disponibilidad de programas especializados que aborden temas como discapacidad y salud mental, áreas que actualmente presentan deficiencias en el sistema de protección.