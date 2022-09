Email it

Monte Plata. Unos por necesidad, otros por aumentar sus ingresos. Esas son algunas de las principales motivaciones que llevan a cientos de residentes en Sabana Grande de Boya a entregarle sus recursos a un denominado “fenómeno” de las finanzas para que los multiplique hasta por cien.



El Cafecito de Pilar estaba en el suelo, pero hace dos meses comenzó a ser surtido y remodelado. Su propietaria, Soranyi Antigua, asegura sacó los recursos de sus inversiones con “Mantequilla”, e incluso, le rindió para pagar sus deudas.



“Yo tengo casi dos meses y pico largo. Mi mamá y mi esposo están invirtiendo, mi familia también. Así fue que pude pagar mis deudas, remodelar mi negocio, a mi casa le mandé a poner los hierros, ponerles los balaustres, arreglar mi marquesina”, describe esta joven madre de tres.



Pilar, como es conocida en el pueblo, se vistió este jueves de negro para respaldar al que considera su mayor bendición y, como otros residentes en Sabana Grande de Boya, llevó a ”3.14 inversiones” otro depósito.



“Invertí 10, 000 ahora mismo, esta mañana también invertí $46, 000 de los cuales me van a dar $92,000 en un mes”, reveló.



Luis Mota, un transportista y comerciante de la zona también confía en el negocio. “Ahí está todo perfecto todavía, yo invertí 200,000 y me dieron 30,000 a un 50%”, asegura.



En la deteriorada calle Candelaria , decenas resguardan celosamente la oficina de “Mantequilla” que mantiene acceso restringido con cuerdas, seguridad, cristal tintado, y en él, los anuncios de las promesas para multiplicar el dinero ya sea por 10, por 30 o por 100. A pesar la advertencia de la Superintendencia de Bancos sobre que pudiera tratarse de un esquema piramidal, el joven que dice ser contador, Wilkin García Peguero, alias mantequilla, defiende la legalidad de su maniobra la cual considera “un fenómeno” que no fallará.

Investigaciones en torno al “negocio”

Resta esperar que las autoridades profundicen las investigaciones en torno a este fenómeno que, aunque ha traído alivio económico a los residentes de esta comunidad, muchos advierten que a la larga podría ser insostenible.