Más de 21,400 vehículos han sido abandonados por sus dueños tras enterarse que tienen multas exageradas

En el país hay personas que nunca han manejado ni sacado licencia y aparecen con sanciones

Santo Domingo.- Luego de realizar un reportaje sobre las quejas que tienen los transportistas sobre las multas “fantasmas” o injustas que son colocadas por los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), William Pérez Figuereo, reveló a elCaribe que más de 1,400 carros y 20,000 motocicletas han sido abandonadas por sus dueños por la cantidad exagerada de multas que tienen registradas.

“Hay vehículos que se han quedado ahí definitivamente porque el dinero que tienen que pagar vale más que el vehículo, simplemente la gente los deja botados y se acabó. Hay chóferes que aparecen hasta con 180 y 260 multas, esto es algo preocupante y ojala pueda corregirse”, sostuvo.

Expresó que como miembro del sector transporte, siempre recibe constantes quejas de los chóferes de concho porque los agentes continúan llevándose sus vehículos de un modo arbitrario e indicó que en la ley no hay ningún artículo que avale estas acciones.

Pérez Figuereo manifestó que en comparación con años pasados, esta situación ha mejorado mucho pero que de todos modos, los agentes deben ser más consecuentes con las personas y no quitarles sus vehículos sin razón alguna.

Destacó que aparte del canódromo, hay otros lugares que han sido habilitados para llevar los vehículos, destacando la avenida Winston Churchill y el malecón con Gómez. “Después que están ahí, es una odisea recuperarlos”.

Afirmó que aún, de manera muy abusiva, continúan apareciendo las famosas multas fantasmas.

“Yo aparecí como con cuatro multas, cuando nunca me han detenido y yo nunca le he dado mi licencia a nadie (…) Por mucho que yo quise que me las quitaran, al final, tuve que ir al banco y pagarlas. Yo nunca he violado la ley y me di cuenta de todo eso cuando fui a renovar la licencia”, enunció.

William Pérez Figuereo dijo que en el país hay personas que nunca ha manejado ni sacado licencia y aparecen con sanciones.

Hizo un llamado al presidente Luis Abinader, para que tome cartas en el asunto para que esta situación pueda transparentarse.

Incautar vehículos de las aceras

Dijo que en una reunión que sostuvo con el mandatario, le pidió que enviara a sus funcionarios a que incauten todos los vehículos que tienen meses y hasta años en las aceras, ya que estos provocan tapones y llaman ratas.

Expresó que también pueden darles un tiempo a los propietarios para que resuelvan.

“Si no sale algo ejecutivo, los ayuntamientos hacen poco, porque ellos son parte del caos y todos debemos ser parte de la solución”, declaró.