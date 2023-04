Mientras comerciantes del mercado de Herrera que estrenan el nuevo local en la calle “H” ven la edificación como un pedacito del cielo, a otros, en cambio, les parece como una pesadilla y futura quiebra económica.



Aunque las autoridades del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste hacen alarde del proyecto -cuya primera etapa comenzó el pasado domingo y la segunda aún no se ha completado-, es más el descontento de los vendedores informales que los aplausos de algunos.



Esto se evidenció en un recorrido que realizó un equipo de elCaribe por las calles “H”, “I” y “J” de la zona, en donde el grito de los comerciantes por la supuesta injusticia daba la bienvenida.



“No nos oponemos al desalojo, sino al espacio que nos están dando”, expresó Carlos Méndez, vendedor de mariscos en la calle J. El negociante, con 12 años en el lugar y de quien dependen ocho personas, denunció que la alcaldía le ofrece un local pequeño y en el que no caben sus dos congeladores, cuando el suyo es tres veces más grande.



“No nos están dando un espacio adecuado para desenvolvernos”, argumentaban otros entrevistados.

A medida que reporteros de este medio conversaban con los mercaderes, aumentaban las quejas. “Casualmente”, quienes mostraron complacencia con el nuevo mercado, según se constató, eran quienes egresaron de negocios más pequeños o de igual tamaño al que ahora exhiben.



Nacionales haitianos inconformes



No sólo comerciantes dominicanos expresaron inconformidad tras el nuevo mercado de Pintura, también lo hicieron nacionales haitianos que, de acuerdo a sus argumentos, se vieron afectados por el desalojo del pasado domingo.



“Uno tiene de 17 a cinco años ahí, y no quieren darnos puestos ni alquilarnos. Nos dijeron que subamos ahí, y cuando subimos, no nos quieren recibir. No quieren recibir a los haitianos”, expresó visiblemente molesta una comerciante de nacionalidad haitiana, quien salía del nuevo local acompañada de otra compatriota.



Según explicó, es una madre soltera y madre de dos niños que nacieron en la República Dominicana.



Ayer mientras autoriades del ayuntamAyer mientras autoridades del ayuntamiento y de la Policía Nacional continuaban con los “desalojos” pendientes, en la calle H se veían algunos negocios de haitianos que, al igual que de dominicanos, ocupaban la acera y plena vía pública.



105 locales



De acuerdo con la alcaldía, el pasado domingo se “desarrabalizó” la primera fase, que va desde la av. 27 de Febrero hasta la entrada del mercado. En el nuevo establecimiento hay espacios para 105 locales y más de 200 mesas.

Dice hubo resistencia en ejecución primera etapa

Marcos Martínez, director de Planeamiento Urbano de la Alcaldía de Santo Domingo Oeste, reconoció que hubo “cierta resistencia” en la reubicación de los vendedores informales que operaban en la avenida 27 de Febrero, “porque en todos los cambios hay resistencia”. El servidor público confirmó el disgusto de los comerciantes, al ponderar que hay gente que tenía una “gran mesota” y quería que le dieran una mesa de un tamaño similar, lo que “no es posible” . “Hay que hacer la misma proporción para todos”, enfatizó.