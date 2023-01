El Ministerio de Educación (Minerd) informó que los maestros que ingresen al servicio público por el Concurso de Oposición Docente deben cumplir con el programa de inducción, si no corren el riesgo de no ser ratificados en sus puestos porque el programa está reglamentado por seis fundamentos legales.



En nota de prensa, el viceministro de Acreditación y Certificación Docente, Frank D’Óleo, señaló que el proceso es de carácter obligatorio y está autorizado por el artículo 137 de la Ley General de Educación número 66-97, los numerales 29 y 42 del reglamento del Estatuto Docente, la Ley 41-08 de Función Pública, la resolución 11-2022, así como el pacto nacional para la Reforma Educativa y la Ley Orgánica de Estrategia Nacional de Desarrollo.



Destacó que la inducción es obligatoria, por lo que los docentes que no participaron en el inicio el pasado sábado se estarían colocando al margen de la ley.



Asimismo, deploró la actitud que tiene la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) ante el proceso; no obstante, manifestó que aún la comisión nacional coordinadora del programa espera que el gremio envíe sus sugerencias, ideas y aportes al mismo, como acordó hacerlo durante una reunión celebrada el 15 de noviembre.



El funcionario manifestó que el proceso de inducción comenzó con una participación de 15 mil 750 nuevos profesores, que representan el 69 por ciento del total convocado.



Dijo que el programa incluye formación a través de módulos por las universidades, que pueden ser sábado o domingo o día de semana en la tarde después de jornada escolar.



Agregó que la metodología es híbrida, aunque hay más peso virtual que presencial en las cinco etapas que tiene el proceso.