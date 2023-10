El Ministerio de Educación (Minerd) y la Organización Internacional de Dislexia y Familia (Disfam) firmaron un convenio garantizar el aprendizaje oportuno a estudiantes con dislexia.



A través del acuerdo rubricado en presencia de la primera dama de la República, Raquel Arbaje, se beneficiará a alumnos, docentes de nivel primario de los centros educativos, así como a los demás miembros de la comunidad educativa, con la enseñanza de estrategias para abordar las dificultades para la lectoescritura y mejorar la calidad de aprendizaje.



Tras la firma del convenio de colaboración, el ministro de Educación, Ángel Hernández, resaltó la oportunidad que representa trabajar de forma conjunta para abordar los trastornos de aprendizaje de manera correcta.



“Eso es aumentar las oportunidades educativas para todos en la medida que se detecta temprano la incapacidad de leer. En esa misma medida los niños pueden superarlas de manera más rápida y obvio tener éxito en el proceso educativo”, indicó el titular del Minerd.



De su lado, el representante de Disfam, Iñaki Muñoz, destacó que como parte de los objetivos del convenio se capacitará a toda la comunidad educativa para que los niños y niñas de República Dominicana que tengan trastornos de aprendizaje no sufran a la hora de aprender ni fracasen en sus estudios o su vida personal.



“La dislexia, así como las otras dificultades específicas de aprendizaje que la suelen acompañar, hacen que, si no se recibe una atención precoz y unas adecuaciones desde el primer momento, las posibilidades de que esa persona fracase sean muy altas y para que esto no suceda tanto las familias como los docentes tienen que estar formados para detectar de forma precoz y saber que adaptaciones se deben aplicar de forma inmediata”, expresó Muñoz.