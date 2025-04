Empleados del Mepyd serán desvinculados, movidos a instituciones y jubilados, tras impacto de la iniciativa

El Poder Ejecutivo sometió ayer al Senado de la República el proyecto de ley que fusionará los ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd) y Hacienda.



Con esta iniciativa, las atribuciones y competencias delegadas a los viceministerios de Cooperación Internacional, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, así como al Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro que son responsabilidad del Mepyd serán ejercidas por el Ministerio de la Presidencia, por lo que éste concentrará más poder.



Otro aspecto importante a destacar, tras el impacto de la reforma legislativa anunciada ayer por elCaribe, es que varios empleados que pertenecen al Mepyd serán desvinculados; otros, movidos a instituciones; y algunos, jubilados.



El pliego de ley fue introducido al Congreso Nacional a través de una comisión que encabezó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta; junto a Sigmund Freund, ministro de Administración Pública; y otros funcionarios.



La propuesta forma parte del programa que anunció el presidente Luis Abinader de fusión, reforma y disolución de algunas instituciones del Estado.



Si fuera convertida en ley la pieza legislativa, el Ministerio de la Presidencia establecería las políticas en materia de la cooperación internacional no reembolsable, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores; y participará en los procesos de negociación de la estrategia de cooperación del país con los estados y organismos internacionales reconocidos por el Estado dominicano, así como de los convenios y contratos, en lo que respecta a la identificación de las áreas, programas y proyectos prioritarios a ser incluidos en la programación de dichos organismos.



También realizará la gestión, coordinación, seguimiento y evaluación de programas y proyectos de cooperación técnica y financiera no reembolsable, al articular la oferta y demanda de cooperación internacional.



De igual manera, ejercerá la rectoría del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial y todas las competencias y funciones previstas para el Mepyd en la Ley 368-22; formulará y dirigirá las políticas de fomento y promoción de las asociaciones sin fines de lucro, conforme lo dispuesto en la Ley 122-05; y formulará y dará seguimiento a la implementación de la política transversal de gestión del riesgo de desastres con perspectiva de ordenamiento territorial, conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente.



El Ministerio de la Presidencia definirá, formulará, implementará y evaluará las políticas, normas y procedimientos para la negociación, gestión y evaluación de la cooperación técnica y financiera no reembolsable, en el marco de las políticas identificados como prioritarias en los instrumentos del Sistema de Planificación Nacional; definirá las políticas, normas y procedimientos para la solicitud, recepción, gestión y evaluación de la cooperación técnica y financiera no reembolsable, en el marco de los programas y proyectos identificados como prioritarios, en el Plan Nacional Plurianual del sector público; y realizará las demás funciones que le fueren conferidas en otras disposiciones legales.



El Ministerio de la Presidencia será el continuador jurídico en relación con los acuerdos y convenios de cooperación internacional no reembolsable suscritos por la República Dominicana, así como de los compromisos asumidos por el Mepyd, en virtud de los proyectos de inversión financiados mediante convenios y acuerdos de préstamos con organismos internacionales.



Ministerio Presidencia estará a cargo del Instituto Geográfico Nacional



El Instituto Geográfico Nacional “José Joaquín Hungría Morell” (IGN-JJHM) estará adscrito al Ministerio de la Presidencia, quien ejercerá sobre éste la potestad de tutela, a los fines de verificar que su funcionamiento se ajuste con las disposiciones legales establecidas.



Empleados desvinculados



El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, informó del impacto de la fusión Hacienda y Economía, y ponderó que empleados que pertenecen al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo serán desvinculados; otros, movidos a instituciones; y algunos, jubilados.



Señaló que el Gobierno ha estado trabajando en todo ese proceso, en la ubicación del personal que sería afectado; en identificar a quienes cumplan con el requisito de pensión; o quienes serían cancelados. En ese sentido, indicó que no tienen un número exacto de los impactados, ya que eso depende de lo que ocurra con la legislación.



“Eso también va a depender y va a determinar sobre la base de lo que pase con el proyecto de ley (…). El Ministerio de la Presidencia deberá ser reforzado con mucho de ese personal técnico muy bueno que tiene el Mepyd, para que pueda asumir esa función, pero una vez aprobado el proyecto de ley, ya podríamos informar normalmente cuánto sería el impacto; pero de que habrá reducción, habrá reducción, porque es parte del proceso”, adelantó.

Conformarán al nuevo ministerio híbrido

El Ministerio de Hacienda y Economía coordinará, evaluará y controlará los subsectores de la actividad sustantiva asignada al ministerio, que estará conformado por seis viceministerios, que son: el del Tesoro y Patrimonio; de Presupuesto y Contabilidad; de Crédito Público; de Política Fiscal; de Planificación e Inversión Pública; y de Economía. Los organismos a cargo del Ministerio de Hacienda, ahora serían presididos por el Ministerio de Hacienda y Economía, tales como el Incabide.



El propósito de la fusión ministerial es asegurar la debida articulación entre las finanzas públicas y el sistema de planificación e inversión, a fin de garantizar la sostenibilidad y el desarrollo del país, en consonancia con los principios de eficiencia, eficacia y de buena administración pública.