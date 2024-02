El Ministerio Público recusó la jueza del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ana Lee Florimón, quien lleva el caso de corrupción administrativa denominado Calamar.



La magistrada tenía previsto ayer conocer el fallo sobre el pedido de prórroga de cuatro meses que hizo el órgano acusador para presentar acusación contra los imputados en el proceso judicial.



La recusación obligó a que Lee Florimón reenviara la audiencia para el 16 de febrero, a la espera de que la Corte de Apelación del Distrito Nacional decida su ella continuará o no con el caso Calamar.



La medida fue catalogada por la defensa de algunos de los imputados como como una temeridad en el proceso, que se produce un mes después de la celebración de la audiencia en donde se conoció la citada petición.



Santiago Rodríguez, abogado del ex ministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, sostuvo de lo que se trata es de una táctica dilatoria para retrasar el proceso judicial.



Hay 14 imputados en este caso contra quienes el Ministerio Público no solicitó medida de coerción luego de que ellos admitieran los hechos y colaboraran con la investigación.



Los 20 imputados en este caso están acusados de sustraer más de 19 mil millones de pesos al Estado en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos públicos y en sobornos de campaña política.



En el expediente el Ministerio Público indica que la red utilizaba al menos 11 instituciones. Con estas, también realizaban el cobro ilegal a bancas de lotería, deportivas y negocios con máquinas tragamonedas, así como, la compra de inmuebles con sobrecosto.