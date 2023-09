El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) inició la aplicación de los controles de requerimientos de calidad en la elaboración de asfalto a las empresas del ramo.

En tal sentido, la institución certificó la primera empresa del grupo evaluado, la firma Alba Sánchez, la cual obtuvo la calificación de excelente para la producción de hormigón asfáltico caliente.

Durante un acto realizado en las instalaciones de la planta procesadora de asfalto de la empresa, en Los Cajuilitos, provincia San Cristóbal, el ministro Deligne Ascención tuvo a su cargo la entrega de la certificación a Guillermo y Alfredo Alba, máximos ejecutivos de la firma Alba Sánchez.

Ascención destacó que la entrega de la certificación es una facultad que compete al MOPC, por lo que la institución ha decidido evaluar todas las empresas asfálticas, “para con ello tener la certeza que las empresas contratadas por Obras Públicas o por otras entidades públicas para la colocación de asfalto cumplan con los requisitos exigidos”.

También, para que el sector privado tenga la garantía y seguridad de que, respetando el libre mercado, pueda preferir empresas que tengan la certificación por parte del Ministerio de Obras Públicas”.

Consideró que la producción de asfalto es una actividad no solamente lícita, sino fundamental para el desarrollo de la República Dominicana y el bienestar de la ciudadanía.

La Comisión de Calidad del MOPC tiene como objetivo velar porque los trabajos contratados por el MOPC en las construcciones y reparaciones de obras viales públicas realizadas en hormigón asfáltico caliente cumplan con las normas nacionales e internacionales y los requerimientos del contrato entre el MOPC y los contratistas.

“Este es un esfuerzo que ha desarrollado tanto en el Viceministerio de Planificación, a cargo de Ángel Salvador Tejeda, como en la Dirección de Control Interno, que dirige el licenciado Sócrates Paulino, y en estos trabajos de la certificación está colocada la licenciada Zallita Ivonne Mejía, quienes han desarrollado un encomiable trabajo y esfuerzo en la validación, no solo de la certificación de la planta, sino en todo el proceso, que tiene que ver con la producción de asfalto”, destacó.

Expresó que la entrega de la certificación a Alba Sánchez no es la única, debido a que hay otras 21 de empresas evaluadas que debieron haberlas recibido, “pero por razones de tiempo era difícil trasladarnos a todas”.

Ascención adelantó que el MOPC establecerá una fecha límite para las certificaciones, y que algunas empresas que pudieran no pasar la prueba se les dará un tiempo, ya que el interés de esta acción no es sacar del mercado ni de competencia a ninguna empresa, si no que las empresas que estén contratando con el gobierno y específicamente con el Ministerio de Obras Públicas lo hagan en los niveles de calidad”.

“Cuando no hay los niveles de calidad esto se traduce en un producto que no llena los requisitos, porque cuando se tiene una planta que se prende un día y dura otros cinco días en reparación, por los niveles de obsolescencia se traduce en una situación de pérdida social, porque las comunidades duran más tiempo para poder recibir el beneficio de los trabajos que se les estén realizando y también para la misma empresa”.

Felicitó a Alfredo y Guillermo Alba, responsables de la firma Alba Sánchez por el cumplimiento de las normas requeridas. “El saber que ustedes y otras empresas en la República Dominicana tienen la suficiente calidad para poder desarrollar un trabajo eficiente, dentro de las reglas del sistema toda actividad empresarial busca un beneficio, pero que también se asume con un criterio de responsabilidad, con un criterio de entender de que, en cualquier país, pero sobre todo uno pobre, la inversión que haga debe ser una que perdure más en el tiempo”.

Hablando a nombre la empresa, su presidente Guillermo Alba, dijo que el recibir la certificación de parte del MOPC “nos reconfirma el trabajo que hemos venido haciendo por más de 40 años, y los objetivos de mantener niveles de calidad con instalaciones de clase mundial para poder tener proyectos de perduración en el tiempo”.

Agradeció al ministro Ascención, así como a los funcionarios y técnicos del MOPC presentes en la actividad. Dijo que le place mostrarles las capacidades de producción de la empresa para poder abastecer todas las necesidades.

Gabriel Aguilera, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Asfalto, dijo que el ministro Ascención cuenta con el apoyo de todos en el sector y con el gran interés que él tiene, de que las obras perduren en el tiempo.

La Comisión de calidad de MOPC Está integrada por el Viceministerio de Planificación y Regulación Técnica, representado por la Dirección de Calidad de los Materiales y Geotecnia; el Viceministerio de Supervisión y Fiscalización de Obras, representado por la Dirección de Supervisión y Fiscalización; el Viceministerio de Mantenimiento Vial, representado por la Dirección de Pavimentación; la Dirección Técnica y la Dirección General de Control Interno, representada por la Unidad Especializada de AC-30 y Hormigón Asfáltico Caliente (HAC).