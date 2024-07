ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo, R.D.-Un grupo de mujeres dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) solicitó a la dirección de la organización que aplique sanciones disciplinarias al diputado Eugenio Cedeño por las “denigrantes” expresiones que atentan contra la dignidad de las mujeres y de las niñas dominicanas.

En una carta dirigidas a la presidencia y la secretaria general del PRM, las dirigentes Olaya Dotel, Paula Disla, Dilia Leticia Jorge Mera e Ivelisse Acosta, consideran que las declaraciones y actitud de Eugenio Cedeño “deterioran significativamente la imagen de nuestro partido ante la sociedad dominicana”,

Asimismo, solicitan en la misiva que por la gravedad de la situación se aplique “una sanción disciplinaria al diputado Eugenio Cedeño, acorde con la gravedad de sus declaraciones”.

Además, exigen que “el diputado Eugenio Cedeño ofrezca una disculpa pública a todas las mujeres dominicanas”.

A continuación, la carta completa de las féminas del PRM

Las abajo suscritas, nos permitimos hacer llegar la presente solicitud, en virtud de las expresiones vertidas por el diputado y miembro de nuestro partido, Eugenio Cedeño, quien expresó públicamente esta misma semana, lo siguiente:

«Si yo estoy casado con mi esposa y tengo el sida y me quito el condón para enfermarle, es criminal. Ahora, si yo estoy casado con mi mujer y me quitó el condón porque me dio la gana y yo quiero embarazarla a ella, aunque ella no quiera, es mi mujer!’

«Si yo estoy casado con mi esposa y yo me retiro el condón para embarazarla, eso no tiene que ri al Código Penal, ni siquiera al Código Civil, porque ¿pa’ qué se casó conmigo y pa’ qué se encuera conmigo?».

Hacemos un llamado de atención sobre estas denigrantes declaraciones en vista de que:

1. Atentan contra la dignidad de las mujeres y niñas dominicanas.

2. Sugieren una cosificación de la mujer, negando su condición de sujeto de derecho.

.3 Deterioran significativamente la imagen de nuestro partido ante la sociedad

dominicana.

4. Son particularmente preocupantes en el contexto de la actual discusión sobre el

Código Penal.

Saludamos las declaraciones de las más altas autoridades de nuestro partido, quienes han expresado que esas expresiones no representan los ideales del PRM, y además vista la gravedad y el peligro que revisten las palabras externadas por el legislador vemos necesario que nuestro partido tome medidas adicionales.

En este sentido, de manera respetuosa, solicitamos:

1. Que se aplique una sanción disciplinaria al diputado Eugenio Cedeño, acorde con la gravedad de sus declaraciones; y

2. Que el diputado Eugenio Cedeño ofrezca una disculpa pública a todas las mujeres dominicanas.

Agradecemos su atención a la presente solicitud y esperamos una pronta respuesta.