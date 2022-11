La Oficina Nacional de Estadística (ONE) ayer no mostró el desarrollo de las cinco provincias que el pasado miércoles no habían completado el 100 % del funcionamiento de las tabletas utilizadas para registrar los datos de las familias que están censando.



La conectividad de los dispositivos móviles (tabletas), se ha quedado estancada en las provincias Santo Domingo, con un 91 % de conexión; Santiago, con 90 %; La Altagracia, con 92 %; Puerto Plata, con 94 % y 97 % en San Cristóbal.



El boletín 5, difundido ayer, solamente detalla el procedimiento de pagos de viáticos del proceso de capacitación y el levantamiento para empadronadores y supervisores; así como los pagos realizados desde la Oficina Nacional de Estadística a la fecha de ayer. Igualmente, explica el empadronamiento del cuerpo diplomático y consular.



Deposita 27 mil pagos de viáticos



La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) informó que al día de ayer habían depositado el pago de viáticos a 27,986 empadronadores y supervisores que trabajan en el Décimo Censo Nacional.



En el informe, la ONE aclaró que 15,596 encuestadores, correspondiente al 56 %, de los 35 mil que se encuentran distribuidos en toda la geografía nacional recopilando información, han cobrado sus pagos de viáticos.

De igual manera, indicó que hay un porcentaje de un 44%, que abarca 12,390 personas de las contratadas para el censo, que tiene el pago de viáticos disponible en el Banco de Reservas.



La Oficina Nacional de Estadística se refirió en ese sentido, debido a que en la mañana de ayer, censistas se quejaron de que no han recibido las dietas que les prometieron al momento de iniciar.



En otro orden, la ONE informó que para censar al cuerpo diplomático y consular que se encuentra fuera del país, dispondrá de un operativo especial.



Explicó que serán contactados vía telefónica desde la ONE por un personal debidamente entrenado con la tableta.



Los que se encuentran en labor diplomática en otra nación, deben ser empadronados como residentes habituales del país, ya que las embajadas y consulados dominicanos por todo el mundo son extensiones territoriales de la República Dominicana.