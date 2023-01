Email it

Santo Domingo.- El presidente de la comisión especial de la Cámara de Diputados asignada para estudiar el proyecto de reforma a la Ley de Régimen Electoral (Ley 15-19), Elías Wessin, afirmó este jueves que no será posible conocer la iniciativa antes del 12 de enero próximo, último día de la legislatura.

No obstante, Alfredo Pacheco, titular de la Cámara, se abstuvo de secundar a Wessin en su posición al considerar que eso aún no está definido.

«No, no, no… tampoco vamos a decir cosas que no se van a poder realizar: el día 12 (el proyecto de ley) no va a estar listo», aseguró Wessin.

Adelantó, además, que el pliego legislativo «es conflictivo» en el sentido de que habrá diversas opiniones y debates en torno al mismo.

El legislador manifestó que ha recibido llamadas de otras instituciones que solicitan sean escuchadas sus propuestas, en ese sentido, dejó abierta la probabilidad de realizar vistas públicas.

«De todas maneras, este es un proyecto que, como dijo Napoleón: ‘vísteme despacio que voy de prisa’, nosotros vamos a abordar esto con toda la seriedad posible, ya estamos recibiendo llamadas de sectores que quieren intervenir y, posiblemente, esto dé como resultado que tengamos que convocar visitas públicas» indicó el presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC).

De su lado, Pacheco recordó que en la reunión que sostuvo ayer con la comisión especial y el bufete directivo trazaron una ruta crítica de trabajo en relación a la legislación para ver luego «el camino que de manera definitiva vamos a tomar».

«Yo pienso, y no estoy con esto presentando posiciones personales que solo luego de terminar, que terminamos en el dia de mañana…después de nosotros concluir con nuestra ruta crítica entonces podemos establecer conclusiones de esa naturaleza, mientras (tanto), soberana es la comisión y soberano es el Pleno», puntualizó.

Ambos congresistas ofrecieron declaraciones previo a iniciar la sesión de reuniones de consenso con actores de la sociedad civil y política sobre el proyecto de ley, que se lleva a cabo en el Salón Hugo Tolentino Dipp de la Cámara Baja.

De no aprobarse el proyecto de ley de régimen electoral antes del 12 de enero, perime y habrá que reintroducirlo.

Se recuerda que la iniciativa fue sancionada en el Senado el pasado 20 de diciembre.