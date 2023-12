Santo Domingo, RD.- Será este jueves 28 de diciembre, a las 11 de la mañana, cuando los cinco nuevos jueces del Tribunal Constitucional (TC) tomen juramento ante el Consejo Nacional de la Magistratura durante un acto en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional.

Se recuerda que el pasado 12 de diciembre fueron escogidos para ocupar las plazas vacantes los jueces Napoleón Ricardo Estévez Lavandier, quien será el presidente del TC, también Sonia Díaz Ynoa, Fidias Federico Aristy Payano, Amaury Reyes Torres y Armi Esperanza Ferreira. Todos estarán por nueve años.

Perfil de los nuevos jueces del TC

Napoleón Estévez Lavandier

Estévez Lavandier, quien en la actualidad es juez de la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia, es licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Magíster en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, así como postgrado en Derecho Procesal Civil, ambos titulados por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), además de una especialidad en Derecho Civil de la (UASD).

Es docente de la PUCMM, donde imparte la asignatura de Derecho de Garantías y pertenece al cuerpo docente de distintas instituciones académicas de derecho.

Fue abogado asistente de la consultoría jurídica de la Junta Central Electoral, así como abogado Ayudante de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia. Antes de pasar a formar parte de esta alta corte, ejercía la carrera desde su despacho privado Staff Legal, Abogados Consultores.

Fidias Aristy

Fidias Aristy, hasta el momento asesor del Poder Ejecutivo en políticas antinarcóticas, es graduado en Derecho y en Ciencias de la Educación, mención Ciencias Sociales, con estudios realizados en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña y la Universidad Central Dominicana.

Tiene estudios de Maestría en Diplomacia y Servicios Internacionales, de la Universidad Católica de Santo Domingo; Teología, de la Universidad Nacional Evangélica. También Ciencia Política para el Desarrollo, de la Universidad de Salamanca.

Es profesor de las materias Derecho Civil, Derecho Internacional y Filosofía del Derecho; Historia de la Iglesia y de Ética Cristiana en el Instituto Bautista de la República Dominicana.

Fue presidente del Consejo Nacional de Drogas, organismo rector de las políticas de prevención contra el uso indebido de drogas y desempeñó la función de secretario general de la Liga Municipal Dominicana y presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana.

Amaury Reyes

Cursó la carrera de derecho y maestrías en Derecho de Regulación Económica en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra; Derecho Constitucional en la Universidad Iberoamericana (2012) y Justicia y Derecho Internacional en Fordham University School of Law, NY (2016) tienen títulos técnicos en «Derechos humanos internacionales y derecho humanitario» de la Academia de Derechos Humanos internacionales y Derecho humanitario de la American University Washington College of Law.

Fue letrado de adscripción temporal en Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Durante su estancia en la alta corte, ocupó el cargo de coordinador de la Unidad de Relatorías de Sentencias y formó parte del equipo legal- administrativo para la implementación del sistema de gestión de expedientes en sus primeras dos fases.

De igual forma, pasante en la Corte de Apelaciones Federal de los Estados Unidos de América para el Segundo Circuito de la ciudad de Nueva York (U.S Court Of Appeals for the Second Circuit), para el juez Denny Chin y formó parte del equipo de editores de la Fordham International Law Review y del equipo de escritores e investigadores de “Rights Wire” del Leitner Center for International Law and Justice de la universidad Fordham School of Law.

Sonia Argentina Díaz Inoa

Sonia Díaz Inoa, quien fue coordinadora de Participación Ciudadana y recientemente designada investigadora del año por la UASD. Es abogada con maestrías en Administración Pública y Derechos Humanos y un doctorado en Sociedad Democrática, Estado y Derecho. Docente en la Autónoma de Santo Domingo; fue directora de la Escuela de Derecho de la universidad APEC; integró el Consejo de Doctores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD; y voluntaria del Instituto de Género y Familia de la UASD.

Es investigadora con doctorado en Sociedad Democrática, Estado y Derecho. Ha trabajado en los tres poderes del Estado dominicano y en varias universidades.

Army Esperanza Ferreira Reyes

Ferreira Reyes, en la actualidad procuradora adjunta, es una abogada graduada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Es profesora de grado en la PUCMM y en la Universidad Autónoma de Santo (UASD) en postgrado.

Maestría en Propiedad Intelectual de la Universidad Carlos Tercero de Madrid, especialidad en derecho penal y procesal penal de la Escuela Nacional del Ministerio Público, postgrado en derechos fundamentales y garantías constitucionales de la Universidad Castilla la Mancha.

Es miembro de carrera del Ministerio Público. En la actualidad se desempeña como encargada de la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI) de la Procuraduría General de la República.

Lista de todos los jueces del TC

Con la selección de estos cinco nuevos integrantes del Tribunal Constitucional se completa la matrícula de 13 jueces, ahora conformada por:

José Alejandro Ayuso

Alba Luisa Beard Marcos

Manuel Ulises Bonnelly Vega

Domingo Antonio Gil

María del Carmen Santana de Cabrera

Miguel Aníbal Valera Montero

Eunisis Vásquez Acosta

José Alejandro Vargas Guerrero

Napoleón Ricardo Estévez Lavandier

Sonia Argentina Díaz

Amaury A. Reyes Torres

Army Esperanza Ferreira Reyes

Fidias Federico Aristy Payano

Miguel Aníbal Valera Montero, será primer sustituto del presidente. Asimismo, Eunisis Vásquez Acosta segunda sustituta. Ambos ya eran miembros del Tribunal Constitucional y le restan tres y seis años, respectivamente.