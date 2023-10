Santo Domingo. – En el mes de octubre, el Centro de Imagen, Alta Tecnología y Laboratorio Clínico (CIMAT) se une a la campaña de sensibilización sobre el cáncer de mama con su iniciativa «Octubre Alerta Rosa». En un esfuerzo por promover la detección temprana y el cuidado de la salud de las mujeres, ofrecemos descuentos significativos en nuestros servicios de salud.

Los pacientes que presenten su carnet de seguro y cédula no pagarán diferencia en las pruebas de densitometría y sonomamografía. A pacientes privados, ofrecemos un generoso descuento del 30% en todos los estudios y pruebas. Pruebas tumorales un 5% de descuento: CEA, CA 125, CA 15-3, cultivo vaginal y alfafeto proteína.

Destacamos que los asegurados con SENASA Contributivo tienen una cobertura del 100% en nuestros servicios, lo que significa que pueden acceder a la atención médica de la más alta calidad sin preocuparse por los costos.

En el Centro de Imagen y Alta Tecnología, estamos comprometidos con la salud de nuestra comunidad. Es por eso que, durante todo el mes de octubre, nos esforzamos por hacer que los servicios de detección y diagnóstico del cáncer de mama sean más accesibles para todos. Además de los descuentos mencionados

Luis Franco, director general de CIMAT, indica que “nuestra misión es apoyar a las mujeres en su lucha contra el cáncer de mama y promover la importancia de la detección temprana”. En Octubre Alerta Rosa, el CIMAT se convierte en su aliado en la lucha contra el cáncer de mama. Sabemos que la detección temprana puede marcar la diferencia en la vida de las personas, y estamos comprometidos en hacer que estos servicios sean accesibles para todos.

Puede realizar sus autorizaciones con nosotros vía WhatsApp al número 809.807.3636. Estamos ubicados en la calle Doctor Piñeyro No. 51 esquina Jonas Salk, para más información puede llamar o escribir al 809.807.3636, con horarios de servicios de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 9:00 p.m., sábados de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., y domingos de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.