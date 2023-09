Varias organizaciones que luchan por el reconocimiento de los derechos de los afectados por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, llamaron al Estado a “eliminar la práctica sistemática de racismo y discriminación racial” en el país.



El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Dominican@s por Derecho (DXD), Red Jacques Víau y Robert F. Kennedy Human Rights, exigieron al gobierno dominicano a respetar, promover y proteger los derechos humanos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana afectadas por la Sentencia emitida el 23 de septiembre del 2013 y a tomar las medidas necesarias para garantizar su derecho a la nacionalidad y la no discriminación.



“En el décimo aniversario de la Sentencia TC-168-13, reiteramos nuestro llamado al Estado Dominicano para eliminar la práctica sistemática de racismo y discriminación racial, cesar las detenciones arbitrarias y expulsiones de personas dominicanas de ascendencia haitiana, y en su lugar implementar un proceso accesible y eficaz para recuperar la nacionalidad, y garantizar el pleno goce de los derechos humanos”, dicen en un comunicado.



Señalan que a lo largo de esta década, el racismo y la discriminación racial persisten, por lo que quienes están afectados, siguen sufriendo los efectos negativos de la desnacionalización, ya que los mecanismos adoptados por el Estado para ayudar a remediar los efectos de la sentencia no han sido debidamente implementados.



“Sólo en 2022, se llevaron a cabo numerosas detenciones arbitrarias y deportaciones masivas sin el debido proceso. Entre enero y noviembre de 2022, más de 136 mil personas fueron expulsadas a Haití, entre ellas 1,800 niñas y niños no acompañados y 300 mujeres embarazadas”, refieren las organizaciones.



Durante esta década, la sociedad civil local e internacional, así como diversos organismos internacionales de derechos humanos han condenado la práctica racista del Estado de impedir el derecho a la nacionalidad a personas de ascendencia haitiana, indica en un comunicado.



Recuerdan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité de los Derechos del Niño, el Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, y varios Relatores Especiales de la ONU han denunciado las múltiples violaciones de derechos en RD.



Indican que esas denuncias, también hechas por diversas redes y organizaciones de la sociedad civil, son por discriminar racialmente, detener arbitrariamente, impedir el acceso a la salud y expulsar a personas dominicanas.



Afirman que a pesar de los riesgos a los que se enfrentan las organizaciones locales, no han cesado en la denuncia de los hechos.