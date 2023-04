Participaron 10 empresas bajo la anuencia del Ministerio de Trabajo y se ofrecieron 800 puestos laborales

Desde jóvenes sin experiencia laboral, hasta adultos en busca de opciones de mejoras, acudieron ayer a la feria de empleo realizada por el Ministerio de Trabajo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), para reducir la brecha de desempleo que tiene el país debido a la pandemia del covid-19.



Starlin Joel, de 20 años, fue uno de los asistentes a la actividad que se desarrolló en la biblioteca Pedro Mir de la academia, y lo hizo con la finalidad de ser contratado por una empresa con la que pueda aumentar sus ingresos, porque los que recibe actualmente de una compañía fumigadora no le alcanzan para cubrir sus gastos.



Otro de los que asistieron para incrementar sus recursos económicos fue Rubén Reynoso, que pese a no terminar la carrera de mercadeo en la Universidad Nacional Evangélica (UNEV), con 46 años acumula experiencia en el transporte y las áreas técnicas.



“Estoy buscando una mejoría, a veces uno está en un sitio que no es rentable y anda buscando algo que supere y cubra los gastos, por lo menos los más básicos”, expresó.



Rafael García también desafió las limitantes que le pueden imponer las empresas por cuestiones de edad, y es que tiene 55 años pero desde el 2020 no tiene trabajo, el cual abandonó por decisión propia.

“Tenía negocios y todo eso, pero necesito volver a trabajar”, resaltó el administrador de empresas, que también ha realizado cursos de liderazgo empresarial.



Estudiantes



La mayoría de los presentes en la feria en la que se beneficiaron residentes de la capital eran universitarios, como Raizer García, que está estudiando ingeniería en sistemas en la Universidad Organización y Método (O&M).



El joven entiende que desde el Estado se debe seguir fortaleciendo este tipo actividades, para que aquellos que cursan carreras en el nivel superior puedan obtener un empleo y al salir de los centros de formación tengan experiencia laboral.



Vianny María Castillo, que está en el segundo semestre de medicina en la UASD, así como Melianny Calcaño, que estudia diseño de moda en la misma academia, también se dieron cita desde tempranas horas de la mañana en busca de trabajo, luego de dejar los que tenían para no interrumpir sus estudios.



Natalie Hernández, de 24 años, fue otra de las universitarias, pero a diferencia de las anteriores ya concluyó la carrera de Derecho en la Universidad Experimental Félix Adam (Unefa), por lo que lamentó el hecho de no tener trabajo a pesar de contar con la preparación y la experiencia laboral en su campo, porque laboró en una oficina de abogados.



Sin embargo, indicó que eso no le quita el deseo de continuar capacitándose, a través de cursos técnicos para tener más probabilidades de conseguir empleo.

Más de 40 en el año



En lo que va del 2023, el Ministerio de Trabajo ha realizado 43 actividades para captar empleados para diferentes empresas del sector privado en todo el territorio nacional.



La información la ofreció la directora del Servicio Nacional de Empleo, Vivían Jacobo, que explicó que en la feria realizada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo participaron 10 compañías de diferentes servicios y se ofrecieron 800 vacantes.



“Somos una intermediación laboral gratuita del Estado (…), estamos haciendo este recorrido a nivel nacional dándole la oportunidad a jóvenes, mujeres, y también estamos promoviendo la inclusión de personas con discapacidad en el plano laboral”, expuso.



Destacó que previo al montaje hacen talleres de asesorías con los participantes, para que puedan presentar una mejor hoja de vida, y tener un buen dominio escénico en la entrevista con los empleadores.



Para presentarse a una feria de empleo, solo se necesita ser bachiller, mayor de edad, y tener disponibilidad de horario. No obstante, no se les garantiza trabajo a todos, porque el proceso de selección lo hacen las empresas con base en el perfil que se ajuste más a lo que anden buscando.

Reacciones