Otra mujer desbarata el vehículo de un joven y lo golpea

Circula otro video en redes sociales en el que una mujer desbarata el vehículo de un joven, a quien trata de agredirlo físicamente cuando este sale del carro.

«No mi reina no haga eso». «Mi amor, te vas a cortar» vociferan las personas que intentaba detener a la fémina mientras desbarata el vehículo.

Asimismo se puede apreciar como dicho joven sale del vehículo para enfrentarse a la mujer. Pero los moradores mediaban para que este no cometiera el error de golpearla. «No caiga en gancho», le vociferan.

En los últimos meses, son varios los videos de mujeres que emprenden contra vehículos de hombres en aparentes razones pasionales. Lo que hace pensar que están «de moda» estas acciones.

«Dejen de pegar cuerno qué hay mujeres que no caen en esa». «Lo único bueno que veo es que ya los hombres no están cayendo en lo que algunas mujeres buscan, hacer que las agredan para que el hombre fracase». «Es una competencia? La que más desbarate vehículos? Si dos personas no se comprenden suelten eso y ya todos sin problema y felices en su hogar nadie nació pegado a nadie» son algunos de los comentarios en las redes sobre este último video de esta nueva mujer que desbarata el vehículo de su presunta pareja.