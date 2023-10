Después del cierre de la frontera terrestre dispuesto por el Gobierno, comerciantes y vendedores dominicanos han denunciado que están perdiendo miles de pesos con mercancías que se están dañando por la falta de mercado, porque Haití mantiene sus puertas cerradas.



Entre los productos que los comerciantes denunciaron que se están perdiendo se encuentra el coco, cebollas y otras mercancías.



En tanto que los nacionales haitianos mantienen su posición de no participar en el mercado binacional, alegando que no reactivarán el comercio entre ambos países hasta que el Estado dominicano les permita ingresar a su país varillas y cemento para la construcción.



El Gobierno dominicano estableció los corredores comerciales humanitarios como una forma de reactivar el comercio con la vecina nación, aplicando controles migratorios a partir del 11 de octubre, sin embargo, este viernes volvió a fracasar el intento de comercio en la zona fronteriza de Dajabón.



Los comerciantes haitianos no cruzaron al territorio dominicano para realizar actividades comerciales en el mercado fronterizo.



Ayer viernes, también se mantuvieron cerradas las puertas del lado haitiano en el paso fronterizo de Elías Piña, donde los comerciantes dominicanos se quedaron esperando a sus homólogos haitianos para el acostumbrado intercambio comercial, que en Elias Piña se realiza los viernes.



Desde la apertura de los corredores comerciales, por parte del Gobierno dominicano, grupos haitianos impiden que sus conciudadanos acudan a comprar los diferentes productos que se comercializan en Dajabón.



De igual manera, los mercados de Jimaní y Pedernales no se han podido realizar por falta de compradores y vendedores haitianos.



Camiones varados



Un número considerable de camiones cargados con mercancías permanece varado en Dajabón. En tanto que comerciantes haitianos no han podido recibir dicha mercancía para su distribución en el país vecino.



“Hay que buscarle la salida a eso para el bien o la salvación de la mercancía que tienen los comerciantes haitianos”, dijo el comerciante Bartolo Díaz.



En ese sentido, el vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam, indicó que incluso antes del cierre de la frontera, el comercio con Haití ya había registrado una caída por 100 millones de dólares con respecto al 2022.

En Pedernales afirman que son afectados

Comerciantes de Pedernales denunciaron que desde que la frontera fue cerrada impidiendo el comercio binacional, esa provincia se ha visto muy afectada. Al igual que en Elías Piña y Jimaní, el deterioro de las mercancías se ha convertido en un dolor de cabeza debido a las cuantiosas pérdidas que eso genera. Abogaron por una rápida solución al conflicto con Haití, el cual provocó que el presidente Luis Abinader cerrara la frontera con ese país.