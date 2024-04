Con la declaración de culpabilidad del empresario Ismael Elías Jesús de Peña Tactuk y su empresa Espacios y Arquitectura, suman 24 las personas que han admitido su participación en el supuesto entramado que operaba en la Procuraduría General de la República, en la gestión de Jean Alain Rodríguez.



El empresario llegó a un acuerdo con el Ministerio Público y se declaró culpable de los hechos que se le imputan en el caso de corrupción conocido como Medusa.



El acuerdo entre Peña Tactuk, la empresa Espacio & Arquitectura con el órgano persecutor, consiste en pagar una multa de 4 millones, doscientos mil seiscientos pesos, una pena de un año de reclusión suspendida, y la suspensión del registro mercantil de la entidad.



En las últimas audiencias preliminares que lleva a cabo el juez del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Amauri Martínez, otros 23 imputados entre ellos empresarios, se han declarado culpables de las imputaciones que le hace el Ministerio Público.



Mientras que la defensa de Jean Alain Rodríguez denunció que el Ministerio Público negoció, bajo acuerdo oculto, la libertad del exdirector general administrativo y financiero de la Procuraduría, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, a cambio de que mintiera y señalara que todos sus actos irregulares obedecían a instrucciones del entonces procurador y de Rafael Stefano Canó Sacco.



Destacaron que órgano persecutor preparó un documento y obligó al ex funcionario a que lo leyera de forma literal una “series de mentiras”, a cambio de que le suspendieran el arresto domiciliario a partir del mes de julio de este año y una reducción de su condena.



“Las declaraciones de imputados no tienen fuerza jurídica en ningún tribunal porque las mismas no crean prueba”, aseguró la defensa.