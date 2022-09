Santo Domingo.- El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo este lunes que, a modo de teoría, el Gobierno no debiera tener ningún inconveniente para que el proyecto que modifica la Ley de Presupuesto General del Estado para Ejercicio Presupuestario del año 2022 –presupuesto complementario- pueda ser aprobado con el voto de todos los congresistas presentes en la sesión ordinaria de hoy.

Justifica su declaración al señalar que la pieza sometida al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo el pasado 25 de agosto debería pasar, ya que el Gobierno accedió al pedimento que le hicieron amplios sectores de la sociedad como también de los partidos de oposición, que también se adhirieron al reclamo. Esto dijo en referencia al 4% del PIB destinado al Ministerio de Educación, que en la adenda al proyecto se decidió no tocarlo.

“En teoría, el Gobierno no debiera tener ningún inconveniente para que este proyecto pase a unanimidad, porque el gobierno accedió al pedimento que le hicieron amplios sectores de la sociedad, y por qué no decirlo, de los partidos de oposición, que también se sumaron a este pedimento y lo hicieron, y cómo el Gobierno accedió, en teoría, reitero, no debiera haber ningún problema para que sea aprobado hoy mismo”, indicó Pacheco, tras salir de la reunión que sostuvo con el bloque de diputados del PRM , donde estuvieron presentes José Manuel – Jochi- Vicente, ministro de Hacienda; y José Rijo Presbot, director General de Presupuesto.