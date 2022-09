Email it

En relación a la denuncia de la congresista, Ydenia Doñé Tiburcio, sobre que el ministro de Educación, Ángel Hernández, “echó de su oficina” a los miembros de una comitiva, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo que extraoficialmente se informó de la situación y le llegó un video del momento en que ocurrió el hecho.

En ese sentido, expresó que “independientemente de que yo soy un militante del PRM, un seguidor dentro del PRM del presidente Luis Abinader, nosotros desempeñamos aquí funciones institucionales, que mientras yo esté sentado aquí, en esta silla, la vamos a desempeñar fiel y cabalmente».

Pacheco sugirió a los integrantes de la Comisión elaborar un informe, detallando la situación para conocer la versión de la comitiva y que también esta invite al ministro a una reunión al seno de dicha comisión en el Congreso, y que si éste no quiere venir, «ya tendremos el mecanismo».

“Debieron citarlo aquí, que es la casa de nosotros. Y les sugiero que vuelvan y lo hagan, utilizando sus prerrogativas. Que vuelvan y lo hagan, y que lo citen aquí, porque como él bien dijo, y yo esa parte la oí y vi en el video, que ´las reglas allá la pone él´, aquí las reglas la ponemos nosotros», manifestó el presidente de los diputados, tras resaltar que probablemente los requerimientos que la Comisión hizo fueron «demasiados generosos, en ir al Ministerio de Educación».

Dijo que talvez la falta del diputado Nolberto Ortiz de la Cruz fue acudir al Minerd y no inviatar a Ángel Hernández al Congreso y agregó que «él (Nolberto Ortiz) no me ha dado la información porque talvez quiso que el asunto quedara ahí. Y la verdad es que nosotros tampoco somos partidarios de armar una situación de desavenencia ni de choque entre poderes cuando la situación puede ser susanada».

Sin embargo, consideró que ciertamente, la información que tiene es que los diputados fueron maltratados en el Ministerio, «esas son las noticias que tengo».

Alfedo Pacheco explicó que el pleno de la CD ha sido muy comprensivo con las situaciones que han estado ocurriendo y que atañen con la administración y el Poder Ejecutivo, «pero esa madurez no nos va a llevar a permitir que ningún incumbente, ministro o como se llame del Poder Ejecutivo falta el respeto a la solemnidad del Congreso Nacional y mucho menos de la Cámara de Diputados».

«Quiero que sepan, que no vamos a permitir esa situación”, aseguró mientras los diputados alzaban sus brazos y movían sus manos, en señal de aplausos y aceptación.