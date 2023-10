En el segundo informe de observación electoral de Participación Ciudadana de cara a las elecciones de 2024, el organismo lamentó que la creación de la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales, demandada por años y establecida en la Ley 20-23, no esté en funcionamiento.



El organismo también emitió críticas a la Junta Central Electoral (JCE) por no detener la campaña a destiempo.



“Lamentablemente la creación de la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales, demandada por años y establecida en la Ley 20-23 de Régimen Electoral, no ha sido establecida. El proceso electoral ya se inició y hasta la fecha no ha sido designado el procurador electoral adjunto, ni los fiscales electorales provinciales y del Distrito Nacional”, expresó la entidad en su informe del Consejo Directivo.



En cuanto al uso de los recursos públicos, el informe del movimiento cívico establece que este año el Gobierno, para publicidad e impresión, contempló un monto de RD$9,595 millones, que supera en 51% los 6 mil 375 millones de pesos gastados en el 2022.



“Vale indicar que hasta el pasado 13 de octubre ya se habían destinado a este fin RD$4,709 millones, lo que implica un aumento de 34 por ciento con respecto a igual fecha del año pasado, sin que haya ocurrido este año algún acontecimiento especial que justifique el incremento.”, apuntó.



Participación Ciudadana también hizo referencia a que “recientemente el presidente Abinader acaba de anunciar que el Gobierno comprará asfalto por RD$11,200 millones que se estarán ejecutando en plena campaña electoral”.



Señaló que aunque el presidente garantiza que no se usarán los recursos públicos, es difícil establecer la diferencia entre una cosa y la otra.