Veintidós organizaciones políticas están analizando qué hacer ante la resolución 13/23 de la JCE que afecta sensiblemente las alianzas entre los partidos.



La resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que obliga a los partidos a reservase solo el 20% de los cargos por cada nivel de elección unido a la presión del tiempo para que definan las plazas de las alianzas pone en aprieto a los partidos políticos para concertar las alianzas.



El plazo para comunicar a la JCE las plazas reservadas vence el 2 de junio y los partidos están analizando qué hacer con la resolución que limita el alcance de los acuerdos de alianza entre las organizaciones políticas.



La resolución 13/23 sobre la aplicación de la cuota del 20% que aprobó el pleno de la Junta Central Electoral (JCE) obligará a los partidos políticos hacer malabares para hacer acuerdos de alianzas para las elecciones del 2024. Los que van más forzados son los partidos minoritarios que tendrán que buscar el 80% de las candidaturas a cargos de elección popular para la boleta.



Tradicionalmente, las organizaciones mayoritarias encabezan grandes alianzas y reservan algunas candidaturas para los minoritarios que se suman a los acuerdos electorales, pero la resolución de la JCE reta esa dinámica.



La resolución que define que la reserva del 20% debe hacerse por nivel de elección obliga a cada partido a reservarse solo seis plazas senatoriales de las 31, por lo que cada partido tendría que buscar 25 candidatos, un reto enorme para las organizaciones minoritarias. Igualmente, para las alcaldías, las organizaciones tendrán que aportar 126 de las 158 y 152 candidaturas a diputados de 192.



El sistema solo cuenta con cuatro partidos mayoritarios de los 31 que hasta ahora tienen reconocimiento. El Partido Revolucionario Moderno (PRM), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).



El artículo 57 de la ley 33/18 que trata lo relativo a las alianzas y reservas, señala: “Las candidaturas asignadas o reservadas por un partido, agrupación o movimiento político a dirigentes del mismo partido o de otro partido, agrupación o movimiento político como resultado de una alianza electoral o fusión, tendrán validez legal si son reservadas por lo menos treinta días antes del inicio de la precampaña correspondiente a la celebración de las primarias organizadas para la elección de los candidatos a cargo de elección popular”.



La precampaña comienza de manera oficial el 2 de julio.



La ley también establece que “toda candidatura de elección popular cedida a dirigentes del mismo partido, o acordada con otros partidos, agrupaciones y movimientos políticos o alianza de partidos dentro de la cuota del veinte por ciento reservada a la alta dirección de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas, serán aprobadas por los respectivos organismos de máxima dirección colegiada de cada organización política involucrada en el acuerdo de que se trate y una vez cedida o acordada no podrán ser incluidas dentro del número de candidaturas a ser elegidas en las primarias de la demarcación electoral que corresponda”.



La resolución de la JCE fue aprobada el pasado lunes con el voto disidente de la titular, Dolores Fernández.



El pleno de la JCE tomó como base para aprobar la controversial resolución una sentencia de 2019 que dictó el Tribunal Superior Electoral (TSE) que establece que la cuota debe ser por demarcación y no nacional.

Partidos pedirán a la JCE en recurso reconsiderar

Los partidos políticos que rechazan la resolución 13/23 de la JCE se reunieron ayer y decidieron someter un recurso de reconsideración ante el órgano electoral por la decisión. El recurso de reconsideración debe ser sometido en un plazo de tres días franco, conforme establecen las reglas internas de la JCE. Los partidos que critican el criterio de la JCE para la aplicación del artículo 58 de la ley 33/18 sobre la reserva del 20%, han advertido que no se quedarán de brazos cruzados. Incluso, algunas organizaciones han advertido de posibles protestas y otros, como el PLD, ha dicho que no acatará la decisión de la JCE. Cuestionado sobre la amenaza de los partidos de protestar por la medida de la JCE, el expresidente Hipólito Mejía y dirigente del PRM, sostuvo que “hay que tirarles tres bombitas lacrimógenas”. “Le tiramos una lacrimógena, al igual que le tiramos a Leonel aquella vez que hubo que llevarlo a una clínica. Se le tiran tres bombitas de esas para fortalecer la democracia”, comentó Mejía en tono jocoso. Las organizaciones han emitido fuertes quejas contra el órgano electoral por la decisión porque impacta las alianzas. Entre los argumentos de los partidos figuran que el fallo del TSE no es vinculante.