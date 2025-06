El periodo de cuatro años de los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) vence el 29 de julio próximo, pero aún el presidente Luis Abinader no ha convocado al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para la selección de los nuevos magistrados.



Los jueces del TSE, Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, quien lo preside, Rosa Fior D’Aliza Pérez de García, Pedro Pablo Yermenos y Fernando Fernández Cruz, fueron juramentados el 29 de julio de 2021. El 18 de junio de 2023, falleció el titular Juan Alfredo Biaggi Lama y el cargo lo ha desempeñado la suplente, Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez.



El artículo 215 de la Constitución establece que el TSE estará integrado por no menos de tres y no más de cinco jueces electorales y sus suplentes, designados por un período de cuatro años por el Consejo Nacional de la Magistratura, quien indicará cuál de entre ellos ocupará la presidencia.



Igualmente, el órgano tiene pendiente la elección de cinco jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), tres a los que ya se les venció el periodo de evaluación para el que fueron electos, y dos renuncias. Las vacantes las dejaron Napoleón Estévez, que renunció para presidir el Tribunal Constitucional y Blas Rafael Fernández Gómez, que comunicó formalmente al CNM su intención de no presentarse a un nuevo proceso de evaluación para permanecer en el cargo, luego de que cumplió 70 años el tres de febrero de 2024, edad para optar por el retiro voluntario.



En esa misma situación se encuentra el presidente de la Tercera Sala de la SCJ, Manuel Alexis Read Ortiz, quien llegó a la edad de 72 años el 28 de diciembre de 2023. En tanto, los jueces Pilar Jiménez y Moisés Ferrer ya cumplieron siete años y les toca evaluación conforme lo establece la Carta Magna.



En abril de 2026, nueve jueces de la SCJ, incluido su presidente, Luis Henry Molina, serán sometidos a evaluación en el CNM. Cumplen el periodo para esos fines los jueces Manuel Herrera Carbuccia, primer sustituto del presidente de la SCJ; Pilar Jiménez, segunda sustituta del presidente de la SCJ, así como Francisco Jerez Mena y Fran Soto. La evaluación es para Vanessa Acosta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Bello Ferreras, María Garabito, Justiniano Montero y Nancy Salcedo.



Según el numeral cuatro del artículo 179 de la Constitución, el CNM es el responsable de evaluar los jueces de la SCJ. En tanto, la evaluación de del desempeño está contemplada en el artículo 181 de la Carta Magna. “Los jueces de la Suprema Corte de Justicia estarán sujetos a la evaluación de su desempeño al término de siete años a partir de su elección, por el Consejo Nacional de la Magistratura. En los casos en que el Consejo Nacional de la Magistratura decidiere la pertinencia de separar a un juez de su cargo, deberá sustentar su decisión en los motivos contenidos en la ley que rige la materia”, explica.



Este año, el CNM se reunió para escoger a los integrantes del Ministerio Público luego de los cambios que introdujo la reforma a la Constitución proclamada en octubre de 2024. Luego de esa reforma, el órgano cambió su composición, pero mantuvo la matrícula de ocho integrantes. Quedó fuera la Procuraduría general de la República y en cambio fue integrado como consejero, el presidente del Tribunal Constitucional, que actualmente preside Napoleón Estévez.