Santo Domingo – El periodista y comunicador Francisco Medrano sometió ante la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas una denuncia y solicitud de investigación de 17 procesos de licitación de obras, bienes y servicios que realiza el fideicomiso Pro-Pedernales por un monto superior de los 17 mil 600 millones de pesos.

En la instancia depositada el pasado 22 de noviembre, el profesional de la comunicación y nativo de la provincia fronteriza, establece en su instancia que el órgano contratante lleva esos procesos de compras al margen de la ley 340-06, pese a que se realizan con fondos y recursos públicos.

Francisco Medrano explicó que independientemente a que entiende que el fidecomiso Pro-Pedernales es ilegal y que sus acciones derivan en nulidad, ha llevado su denuncia ante el órgano regulador de las compras públicas, confiado en que este organismo hará valer el imperio de las leyes que regulan la administración pública.

“Cuando decimos que Pro-Pedernales es un fideicomiso ilegal, lo hacemos sobre la base de que se trata de un fideicomiso público, como lo define el artículo primero del decreto 724-20, y ese tipo de fideicomiso no está regulado por la ley 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso en República Dominicana”, explicó Medrano en un documento de prensa.

Medrano agregó que, el reconocimiento y admisión de la falta de esa legislación se muestra con el sometimiento por parte del Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional, del proyecto de ley sobre el Fideicomiso Público, iniciativa que fue aprobada en el senado y está a la espera de aprobación en la Cámara de Diputados.

El fideicomiso público Pro-Pedernales entró en operaciones en enero del 2021 con la firma del acuerdo constitutivo, suscrito entre el Estado Dominicano, representado por la Dirección General de Alianzas Público-Privadas y la Fiduciaria Reservas.

SOBRE LAS LICITACIONES

En la instancia depositada el pasado 22 de noviembre ante Compras y Contrataciones, el profesional de la comunicación indica que la entidad contratante (el fidecomiso Pro-Pedernales), se aparta completamente de la ley 340-06 y su reglamento de aplicación, al establecer un “Reglamento Interno de Compras y Contrataciones del Fideicomiso Pro-Pedernales”, al no publicar en el portal web de contrataciones públicas los procesos de licitación, utilizar procedimientos de contratación no previstos en la legislación que rige las compras públicas, la constitución de un “Comité de Compras y Contrataciones” integrado por cinco personas que no cumplen con los requerimientos establecidos en el artículo 36 del reglamento de aplicación de la ley 340-06, entre otras graves violaciones, inobservancias y mal aplicación de la constitución y leyes que regulan la administración pública