Legisladores manifestaron ayer que si fuera cierto que el funcionario Catalino Correa suplió al Estado, debería ser investigado.



En ese sentido se pronunciaron diputados de los partidos Revolucionario Moderno (PRM), de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP), quienes entienden que si fuera verdad que el director general de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) ha violado la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, como denunció el senador Yván Lorenzo, debería haber una investigación y consecuencias.



“Yo pienso que sí, que tanto la Procuraduría como Milagros Ortiz Bosch debieran abocarse a investigar este proceso. No creo que el senador Yván Lorenzo, un hombre con responsabilidad, se preste a dar declaraciones que no tenga la base legal para sustentar eso que dijo, y eso es muy delicado”, señaló Rafael Castillo (FP).



De acuerdo con Lorenzo (PLD-Elías Piña), “una compañía ha estado supliendo diferentes servicios a instituciones del Gobierno, estando vinculada con el excontralor y reciente director de Adess, en franca violación a la Ley 340-06”.



Al explicar que no está de acuerdo con que se hagan negocios desde el Gobierno, por ser contrario a la Ley 340-06, Amado Díaz manifestó que en caso de comprobarse la denuncia, la Procuraduría debe actuar conforme a las normas.



“Si fuera cierta la denuncia de Lorenzo, que se proceda judicialmente y se establezcan las consecuencias que correspondan con los que transgredan la Ley”, enfatizó el vicevocero del bloque de diputados del PRM.



De su lado, Dorina Rodríguez (PRM), quien indicó que no tiene documentos que avalen la denuncia del senador, consideró que si esa denuncia fuera real, “debe actuarse tal y como se hace con cuando hay casos de corrupción y mal manejo de los recursos públicos, para que sea sometido a la Justicia”.



Mientras, Gustavo Sánchez (PLD) dijo que debe haber sanción, como también incoar acciones no sólo en el Congreso, a través de resoluciones, sino también por la vía de otras instancias.



El excontralor niega denuncia de Lorenzo



El ex contralor de la República Catalino Correa tildó de “falsas, calumniosas e infundadas” las acusaciones hechas en su contra por el senador peledeísta Yván Lorenzo.



El titular de Adess negó categóricamente ser accionista de la empresa Corgari SRL, por lo que consideró que las acusaciones del legislador son muestras de la desesperación que embarga a la alta dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana, debido a los resultados que muestran las últimas encuestas, en las que su organización política ocupa un lejano tercer lugar.