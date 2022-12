El director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then y el ministro de Interior y Policía Jesús (Chu) Vásquez Martínez, lanzaron ayer el Programa de Patrullaje por Cuadrantes en el polígono central en el Distrito Nacional.



De acuerdo con el titular de la uniformada, 80 cuadrantes serán intervenidos por 792 agentes policiales en labores de prevención en los distintos sectores del polígono central. “Hoy por la providencia de nuestro señor Jesucristo, estamos lanzando el patrullaje por cuadrante en los departamentos C1 Naco y C6 Mirador Sur que viene como un complemento de la Estrategia Nacional de Seguridad Mi País Seguro”, puntualizó Then.



Según informó el titular del cuerpo del orden, la aplicación de este programa piloto está compuesta por 7 corredores distribuidos en las avenidas John F. Kennedy, 27 de Febrero, Winston Churchill, Abraham Lincoln, Lope de Vega y Núñez de Cáceres.



Las unidades y la modalidad



El oficial explicó que habrá 15 unidades policiales diseminadas en 49 cuadrantes y 8 supervisores para los sectores Naco, Ensanche Quisqueya, La Esperilla, Los Prados, Los Próceres, Piantini, El Millón, Evaristo Morales, La Julia, Ciudad Universitaria, Ensanche Serrallés entre otros sectores dentro de los perímetros señalados.



“El departamento C6, Mirador Sur contará con 5 corredores en las avenidas Anacaona, Enriquillo, Luperón, Sarasota, Rómulo Betancourt. Habrán 13 unidades estarán vigilando 31 cuadrantes y 4 supervisores en los sectores de Cacicazgos, Renacimiento, Mirador Sur, Bella Vista y otros que componen el perímetro”, confirmó el director de la uniformada.



Expuso que ambos departamentos cuentan con un total de 12 corredores equipados con sus respectivos kits de servicio; tales como 504 cámaras tipo corporales, 84 motocicletas, 33 camionetas nuevas todoterrenos, 117 celulares e igual número de radios de comunicación.



Según Eduardo Then, los agentes están dotados de chalecos antibalas, macanas, grilletes, dispositivos de comunicación, cámaras corporales y armas de reglamento.



José Pepe Vila del Castillo, comisionado para la reforma y profesionalización policial detalló que “siempre lo he dicho, los policías son el primer rostro del Estado en las calles. Deben estar 24/7 en su lugar de vigilancia preventiva, esperamos una policía más activa que ponga sus esfuerzos a brindar seguridad y deben conocer a sus vecinos e intercambiar sus números de teléfonos con los comunitarios de los sectores donde se encuentran apostados en servicio”, enfatizó. Puntualizó que los policías que sean relevados de su servicio en este proyecto piloto por cuadrante deben generar tres informes diarios para fines de monitoreo y saber dónde hacer énfasis y reforzamiento de en los distintos lugares de intervención.



Según los organismos de seguridad del país, estas medidas adoptadas se enmarcan dentro de las Estrategias de Seguridad ‘’Mi País Seguro’’ que tiene como objetivo salvaguardar la integridad física, la propiedad privada y la tranquilidad de los ciudadanos en los sectores de implementación.

Medida será llevada a otras demarcaciones

En la actividad, realizada ayer en el Palacio de la Policía Nacional, las autoridades explicaron que esta acción será llevada a otras demarcaciones de la geografía nacional, aseguró la uniformada.



En ese orden, de acuerdo a Mayobanex Suazo, director de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) detalló que el polígono central tiene una extensión de 4.76 kilómetros cuadrados, residen 42,700 personas y recibe diariamente alrededor de 300 mil personas de otros litorales.