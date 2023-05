El politólogo Héctor Ygonet Céspedes consideró que el presidente Luis Abinader necesita un legado material de su gestión que concluye en 2024.



“Luis no se puede dar ese lujo, debe crear un legado, para que la gente se acuerde de él, al menos en 2024”, expresó, al señalar que en República Dominicana no existe un legado moral, sino material, y consideró que el mandatario debe empezar a desarrollarlo, aunque tiene poco tiempo.



Al desarrollar su planteamiento dijo que por más extensiones del Metro que construya el actual mandatario, esa obra es un legado de Leonel Fernández.



Plantea que igual situación se da con el Teleférico de Santo Domingo y la Termoeléctrica Punta Catalina, las cuales son obras que caracterizaron la gestión del expresidente Danilo Medina.



“Ese es el legado político de Danilo Medina, al actual presidente le hace falta su legado político, le hace falta una obra que lo identifique y que digan esta obra es como Balaguer” (Joaquín), expuso Ygonet Céspedes.



Sostuvo que Abinader debe evitar que le ocurra como a Hipólito Mejía que gobernó el país en el periodo 2000-2004.



“De 35 personas que encuestamos, el 100% dijo que no recuerda ni una sola obra que se haya construido en la administración de Mejía”, reveló entrevistado recientemente en Despierta con CDN.



En el caso de la corrupción, consideró que ese tema tiene muy poca valoración en el electorado dominicano, al señalar que no recuerda que ningún candidato a la presidencia de la República haya ganado con un discurso anticorrupción como bandera.



No controla la economía



El politólogo destacó la estabilidad económica del Gobierno dominicano, pero considera que el alto costo de la vida es el único tema que podría poner en problemas la reelección del presidente Luis Abinader, en los comicios de mayo del 2023.



“Me parece que el tema económico podría pasarle factura al Gobierno, es el único ítem que yo veo que el Gobierno no puede controlar. El alto costo de la vida es el único ítem que podría, no quizás poner en riesgo la reelección del presidente, pero sí lo podía poner en problemas”, planteó.



Comentó que República Dominicana, en particular Santo Domingo, es una de las tres ciudades más caras de América Latina y el Caribe. “Yo veo realmente el costo de la vida sumamente alto, aquí el costo de los servicios son extremadamente altos, no sé hasta qué punto la gente del país está valorando el tema económico para contrapolarlo al tema electoral”, dijo.

Gobierno no controla del todo el tema económico

El destacado politólogo reconoció que el Gobierno no mantiene control absoluto del tema económico, al señalar que el entorno internacional afecta considerablemente a la República Dominicana. “Los dominicanos a veces somos muy isleños y pensamos que lo que pasa en Europa o en Ucrania no nos afecta a nosotros; lo que pasa es un Ucrania nos afecta directamente como país. ¿Por qué? Porque afecta las importaciones y las exportaciones”, observó.