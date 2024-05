ESCUCHA ESTA NOTICIA

Lisboa, 28 may (EFE).- El presidente Luis Abinader afirmó este martes en Lisboa, donde se encuentra de visita, que ha aceptado la invitación para acudir a la conferencia de paz sobre Ucrania que se celebrará los próximos 15 y 16 de junio en Lucerna (Suiza).



Así lo señaló en una declaración conjunta con el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, en el Palácio de Belém, donde fue recibido con honores militares y mantuvo una reunión de poco más de media hora con su homólogo.



El jefe de Estado dominicano explicó en una comparecencia sin preguntas ante los periodistas que Rebelo de Sousa le ha convencido para asistir a la conferencia de paz.



«Habíamos tenido ya la invitación del presidente Sánchez, Pedro Sánchez de España, pero tras conversarlo con el presidente Rebelo podemos garantizar que vamos a asistir», dijo Abinader, quien consideró que la guerra entre Rusia y Ucrania afecta «a todo el mundo».



Por ello, «vamos a estar allí trabajando, y es algo en lo que coincidimos con el presidente Rebelo, en la búsqueda siempre de la paz», señaló.



Por su parte, el jefe de Estado luso precisó que durante el encuentro hablaron, entre otros, de la situación internacional y sobre la construcción de la paz en Europa y de la guerra en Ucrania.



«Los dos países tenemos la misma postura», indicó el presidente portugués.



Rebelo de Sousa destacó la colaboración en el ámbito internacional entre ambos países y recordó que Portugal apoyó a República Dominicana para su elección como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU en 2018 y que su país espera el respaldo de Santo Domingo a su candidatura para ingresar en este órgano en 2027.



En el plano bilateral ambos conversaron sobre la situación de los océanos y Abinader expresó su interés de reforzar la colaboración en este ámbito no solo en defensa y seguridad marítima, sino de sostenibilidad ecológica.



Ambos manifestaron además su afán de profundizar el acuerdo bilateral que los dos Estados firmaron hace año y medio en material digital y de Inteligencia Artificial (IA).



Rebelo de Sousa cree que «hay mucho camino para andar en conjunto y colaboración» y subrayó campos como la economía, la cultura, la tecnología o la ciencia.



Abinader hizo hincapié en su voluntad en seguir estrechando las relaciones entre ambos países y mencionó el ámbito de la «transformación digital» que, recordó, es un área en la que Portugal ha tenido «éxito».



El presidente dominicano visitará las instalaciones de la Agencia lusa para Modernización Administrativa (AMA), después de almorzar con su homólogo portugués.



Durante la comparecencia ante los medios ambos líderes políticos mostraron una gran sintonía y Abinader explicó que desde que coincidieron en una cumbre iberoamericana llama a Rebelo de Sousa maestro por su «gran empatía, liderazgo y recomendaciones». EFE