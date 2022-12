El presidente Luis Abinader, al conversar con la prensa, aprovechó sus declaraciones para exhortar a la población a disfrutar de las festividades navideñas con prudencia y sin excesos. Afirmó que el Gobierno y todas las instituciones de socorro se han preparado para las emergencias.



El mandatario manifestó este viernes que luego de agotar una agenda de trabajo hasta el mediodía en la provincia de Santiago, pasará Nochebuena y Navidad en familia, como lo ha hecho siempre.



“Después vamos a estar en planificación y la vamos a pasar como siempre la hemos pasado, con familia, familias cercanas, familias de sangre y familias de cariño”, expresó Abinader.



El presidente habló durante el acto en el que puso a disposición de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias del Servicio Nacional de Salud (SNS), 58 vehículos para la eficiencia de sus operaciones, en un acto realizado en la explanada del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.



Esta nueva flotilla vehicular incluye 40 furgonetas para el soporte de las operaciones logísticas de los Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias (CRUE) provinciales; 13 ambulancias y 5 camiones.



Tras la entrega de los vehículos, el jefe de Estado sostuvo que durante su visita al 9-1-1 se le presentó un nuevo centro de control que integra a todas las instituciones del Estado que tienen que ver con la parte de seguridad y emergencias.



Dijo que el fin de este es dar un mejor y eficiente servicio, en coordinación con la Policía Nacional y la Comipol.



Sobre las ambulancias entregadas



El parque vehicular entregado ayer al 9-1-1 reforzará las atenciones prehospitalarias de los ciudadanos.

“Aún en tiempos festivos, el presidente Abinader continúa con los esfuerzos ineludibles para garantizar la salud y seguridad de todos nuestros conciudadanos en las 25 provincias del país donde tiene presencia el Sistema 9-1-1”, manifestó el ministro de la Presidencia, Joel Santos.



De su lado, el director ejecutivo del Sistema 9-1-1, coronel piloto Randolfo Rijo Gómez, ERD, expresó que estos vehículos son parte de la articulación de estrategias y acciones continuas que implementa el Gobierno dominicano para solidificar la eficiencia de las operaciones de las instituciones de respuesta. Agregó que con esto se busca garantizar el bienestar de la población.



Entrega títulos de propiedad



Luego de esto, el presidente se dirigió a Samaná, donde hizo entrega de 200 títulos de propiedad de un total de 437, en el polideportivo de Santa Bárbara de la referida provincia. Con esta entrega de títulos, suman 50,143 certificados durante este Gobierno.



Durante esta actividad, el mandatario manifestó que con la entrega de los títulos solo hay justicia y beneficios y apuntó que entregar títulos de propiedad es una acción de justicia social, de desarrollo económico, de calidad de vida que tiene todos los beneficios de una política pública.



“Sin el trabajo y la dedicación día a día del Gobierno esto no sale. Hoy tenemos más de 400 títulos, vamos a entregar hoy unos 200 porque las otras no fueron localizadas y tienen algunas dificultades, pero en realidad son casi 900 los títulos alrededor de la ciudad de Samaná que tiene esta dificultad y los cuales estamos trabajando”, precisó Abinader.



Agregó que la entrega de los títulos de propiedad tiene un gran significado, porque esto les asegura a los beneficiarios que esa es su propiedad y no vendrá ninguna persona a aprovecharse. “Esto significa hoy que ustedes van a poder dormir más tranquilos y tranquilas en sus casas y esto como dijo Mérido, solo se logra con el apoyo de un gobierno que hoy no le está haciendo un favor a ustedes, que hoy está haciendo justicia en Samaná”, destacó.

Las ambulancias entregadas por Abinader reforzarán labores de asistencia.

Benefician 437 familias con entrega de títulos

Durante la entrega de títulos de propiedad en Samaná, el presidente de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Mérido Torres, indicó que el proyecto de titulación de Samaná beneficiará a un total de 437 familias, a las que aseguró que ya son los propietarios legales y definitivos de sus viviendas y solares. Dijo que los títulos, proceso que fue asumido en su totalidad por el Gobierno dominicano, les ahorraron a los beneficiarios un total de RD$34 millones 960 mil pesos. “Si ellos mismos hubiesen realizado los trabajos de manera particular cada propiedad hubiese pagado un mínimo de RD$80,000.00, dejando claro que este monto es para solares de un metraje pequeño”, agregó.