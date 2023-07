PRM recibe visita de Participación Ciudadana

Email it

Santo Domingo.- El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, recibió este martes una visita institucional de Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista.

La delegación estuvo encabezada por la coordinadora general, Nora Elizabeth Sánchez (Lizzie), quien además es coordinadora de las Comisiones de Fortalecimiento Institucional, de Transparencia y de Ética.

La organización busca contribuir significativamente a la institucionalidad democrática, la justicia social, la transparencia y la reducción de impunidad.

La coordinadora general de Participación Ciudadana destacó el papel que la institución ha jugado en el tema de la observación electoral antes, durante y después.

De igual modo, expresó que espera la colaboración de todos los partidos políticos y organismos responsables de los procesos electorales para que el próximo proceso electoral pueda desarrollarse de manera idónea para fortalecer la democracia del país.

El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, resaltó que el movimiento a trabajado de manera satisfactoria en el fortalecimiento institucional y en los procesos de la democracia.

En la visita, se trataron temas sobre el proceso de observación electoral del 2024, el manejo de recursos en la campaña, así como las políticas que ha implementado el PRM para la depuración de sus candidatos, la cual fue valorada positivamente por Participación Ciudadana.

El movimiento le entregó al partido un ejemplar sobre el Plan de Observación Electoral del 2024.

Junto al presidente del PRM y la coordinadora general de Participación Ciudadana, estuvieron presentes: Miriam Milagros Díaz Santana, miembro y ex coordinadora general de Participación Ciudadana; Fátima Lorenzo, directora ejecutiva; Isidoro Santana, ex coordinador general; Leidy Blanco, coordinadora de la comisión análisis político y Francisco Álvarez, ex coordinador general.

Del PRM estuvieron: Víctor Pichardo, secretario de gestión con la Sociedad Civil; Elizabeth Mateo, Secretaria Nacional de Comunicaciones y miembro de la dirección ejecutiva; Sigmund Freund, delegado político ante la Junta Central Electoral (JCE); Kelvin Cruz, Secretario Nacional de Asuntos Municipales; Guillermo García, subsecretario nacional e Iñigo Larrazabal, coordinador de la secretaría general.

El encuentro se desarrolló en la Casa Nacional del PRM.