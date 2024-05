Santo Domingo. – Al encabezar un acto especial dedicado a las madres que laboran en la sede del Ministerio Público, con ocasión de la celebración del Día de las Madres, este domingo 26 de mayo, la procuradora general de la República, magistrada Miriam Germán Brito, les exhortó formar a sus hijos con valores y normas de comportamiento ejemplar y buena convivencia.

“Yo quiero que ustedes, todas, valoren esa condición especial que la naturaleza les ha regalado, de formar a otra persona, formarlas con valores, donde no quepa el abuso, donde respeten a las compañeras y que no tengan un signo de egoísmo ni de arrogancia en todos los actos de la vida”, expresó la magistrada Germán Brito al destacar la importancia de la educación en valores.

Afirmó que, por lo general en un porcentaje altísimo, los mejores valores en la formación de una persona vienen de la madre. En ese sentido, agradeció la formación que recibió de su madre, destacando su fortaleza, su trabajo y sus esfuerzos para inculcar en sus hijos los mejores valores, especialmente, el respeto hacia los demás.

“Yo quisiera que todas las madres que tenemos hoy aquí les inculquen a sus hijos que el valor máximo no es el tener, sino, el ser, el de vivir con dignidad, con decoro, respetar a los demás, no atropellar a nadie, no humillar; y, en producir a un ser así, el papel estelar, es el de la madre”, enfatizó.

En ese mismo orden, manifestó: “yo sé que las madres de aquí viven pendientes de sus hijos, sean estos sin ninguna condición especial, y, más, con una condición diferente. Ese tipo de madre, con hijos con condiciones especiales, tiene el gran mérito de mantenerse sin desfallecer”, manifestó, tras valorar el rol de las madres en la crianza de sus hijos.

En su discurso, la procuradora general Germán Brito felicitó a todas las madres presentes en la actividad, que se llevó a cabo en el auditorio de la Suprema Corte de Justicia y en el atrio central, en el edificio del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, en el Distrito Nacional.

“Felicidades a todas. Yo espero que ustedes formen seres humanos de verdad, que en la formación de ellos pongan el acento del ser humano, en producir otro tipo de persona, de personas que no midan el éxito solo por lo que se tiene en el banco”, reiteró a las mujeres que participaron en el emotivo evento de homenaje a las madres, donde primó la alegría y confraternidad.

Como parte de la actividad fue impartida la conferencia “Madre, Mujer y Fabulosa”, por Hayddé Domínguez, quien es psicóloga clínica y terapeuta sexual y de parejas, experta en Inteligencia Emocional.

Domínguez posee una maestría en Psicología Clínica, de la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa, Santiago), es especialista en terapia sexual y de parejas (ISEP, Barcelona), experta en inteligencia emocional, certificada facilitadora profesional por el Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep) y verificada experta en dinámicas grupales por Gerza México.

También, está certificada como Chief Happiness Officer (CHO) por la firma Big Bienestar Argentina, con enfoque en bienestar y felicidad empresarial. Tiene experiencia de trabajo formativo en universidades, como expositora en congresos, eventos profesionales y como charlista en colegios, escuelas, juntas de vecinos y empresas públicas y privadas. Además, participa cada semana en diversos medios televisivos, radiales y escritos del país y el extranjero.

Asimismo, fue realizada la presentación de Flamenco: El Tablao de Paquita, de Paquita Acosta.

Sobre la presentación de Flamenco, se destaca que la escuela de danza española El Tablao de Paquita, nació en el 2008. Es dirigida por la reconocida maestra española Paquita Acosta, titulada del real conservatorio de Madrid. También, ha sido formada por los mejores maestros de la danza española en todas sus ramas, además de poseer un largo recorrido como maestra en Madrid, España, y en Zurich, Suiza, antes de asentarse en nuestro país.

El homenaje fue organizado por la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio Público con el objetivo de reconocer el importante rol de madre y la labor que realizan desde el Ministerio Público al servicio del país.

La celebración del Día de las Madres en la República Dominicana se realiza cada año el último domingo de mayo para honrar a todas las madres del país.