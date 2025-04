La propuesta de una cumbre de expresidentes para analizar el impacto de la crisis de Haití en el país y el tema migratorio, que hizo el presidente Luis Abinader, tiene como dificultad un choque de visión en la respuesta al problema.



En el marco del encuentro con la prensa La Semanal, el presidente Abinader invitó a los tres expresidentes, Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía, a una reunión, sea juntos o por separado, para discutir el impacto de la crisis haitiana en el país.



“Tenemos una situación en Haití, sin precedentes históricos, por lo tanto, eso representa retos sin precedentes para la República Dominicana y yo le hago una invitación personal a los expresidentes, Leonel Fernández, a Danilo Medina, Hipólito Mejía, a que nos reunamos. Ojala hacerlo los cuatro juntos, si no, lo hago de manera separada, si alguno de ellos no quiere venir a Palacio, coordinamos donde reunirnos, pero yo pienso que tenemos que tener una actitud y una unidad nacional en este tema, reitero, le voy a mandar, en lo próximos días, en esta misma semana una carta para reunirnos los expresidentes y nosotros para hablar y que ellos puedan contribuir”, expuso Abinader.



Abinader reveló que ya los partidos políticos recibieron una invitación por parte del ministro de la Presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM). “Yo les digo a los expresidentes, como ya lo hemos hecho y ya les mandó el presidente del partido y ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, les mandó la invitación a los partidos políticos, pero ahora yo personalmente les hago una invitación a los expresidentes, tenemos una situación”, dijo.



Más temprano, Fernández respondió a la convocatoria realizada por el Gobierno sobre la crisis migratoria haitiana, reiterando la necesidad de un diálogo nacional, amplio e inclusivo, que permita adoptar políticas de Estado efectivas para enfrentar la situación.



Fernández advirtió que el país enfrenta un flujo migratorio irregular sin precedentes que pone en riesgo la seguridad nacional, y cuestionó la falta de avances concretos en la construcción de la verja perimetral en la frontera con Haití. “A tres años del inicio de la obra, apenas se han inaugurado 2.7 kilómetros de los 164 previstos, lo que a su juicio refleja una preocupante mala gestión gubernamental”, dijo en un comunicado de prensa.



El líder opositor reafirmó que la tradicional hospitalidad dominicana no debe confundirse con tolerancia ante una migración desordenada y masiva que supera la capacidad de respuesta del Estado. “Así no se protege la soberanía nacional; así solo se proyecta desorden y se alimenta la desconfianza en las instituciones”, afirmó Fernández.



“Es imprescindible cambiar de rumbo, por ello elevamos hoy un llamado a la actuales autoridades a que dejen de lado la autosuficiencia, y enfrentar la crisis con humildad y con sentido de Estado, en la Fuerza del Pueblo, hemos propuesto en múltiples ocasiones un diálogo nacional, sin embargo, la respuesta del gobierno ha sido la adopción de medidas unilaterales, y la convocatoria a los partidos de oposición para que simplemente respalden sus decisiones ya tomadas: eso no es un diálogo”, expuso.



Igualmente, acusó al gobierno de aprovecharse de la crisis haitiana. “La crisis migratoria haitiana es un tema demasiado serio como para prestarse a la politiquería, la Fuerza del Pueblo siempre estará abierto al diálogo para se opondrá a adherirse automáticamente a medidas unilaterales que buscan utilizar el tema haitiano con fines de propaganda gubernamental”, advirtió.

Enfoques distintos sobre respuesta al problema

El expresidente Danilo Medina no ha fijado posición sobre el tema migratorio en la actual coyuntura. Leonel Fernández sugirió una serie de medidas como reforzar la vigilancia en la frontera, equipar adecuadamente a las fuerzas destacadas, desarticular las redes de tráfico de personas y mejorar los procesos internos de detención y repatriación de migrantes, todo ello respetando los derechos humanos y cumpliendo estrictamente las leyes dominicanas. Recientemente, el expresidente Mejía dijo que es necesario entender que sectores de la economía como la construcción y la agricultura necesitan la mano de obra haitiana. “Debe regularizarse, no hay razón para que no se haga. La agricultura y la construcción no funcionan si no hay haitianos”, planteó consultado sobre el tema el día 2 de este mes. El expresidente dijo que se quiera o no aceptar la mano de obra haitiana es necesaria. “Pueden decir lo que les dé la gana, pero eso es así, queramos o no aceptarlo, ¿por qué?, por razones obvias sociológicas, como decía un amigo mío”, dijo entonces el expresidente. Igualmente, dijo que desde hace más de 50 años el país recibe mano de obra haitiana para distintos trabajos, pero que debe hacerse de manera ordenada.