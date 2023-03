El administrador de la generadora eléctrica Punta Catalina, Celso Marranzini, expresó que el presidente Luis Abinader y la administración están abiertos a trabajar con la comunidad para subsanar en lo adelante los efectos de la generadora de electricidad.



Marranzini dijo que fue designado para representar al mandatario durante la puesta en circulación del libro “Estudio sobre la Contaminación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina”, patrocinado por varias organizaciones ligadas al medio ambiente.



Manifestó que a pesar de que Punta Catalina ha generado muchas pasiones, es gracias a esta planta que en el país se está entregando el cien por ciento de la electricidad.



En cuanto al libro, dijo que no concuerda con el 50 por ciento de los planteamientos.



“La empresa que nos audita, Rhina Consulting, tiene 150 años en el mercado, y no nos reporta a nosotros. Le reporta a los bancos europeos que financiaron Punta Catalina, y si nosotros no cumplimos con las emisiones de Europa, obligan al Gobierno dominicano a saldar el préstamo”, agregó Marranzini.



Agregó que el estudio de la consultora también indica que muchos de los contaminantes que se encuentran en el área de la provincia Peravia no son consecuencia exclusiva de Punta Catalina.



El funcionario indicó que Punta Catalina puede estar adicionando, pero que hay un tránsito enorme en el área, entre los que mencionó los cañaverales y distintas industrias instaladas en la zona que también contribuyen a la contaminación.



Asimismo, Marranzini, dijo que el polvo que se produce en la zona es fruto de las cenizas que se llevan los camiones, método que fue abolido, Añadió que se busca vender las cenizas y sacarlas del país en los barcos que traen el carbón para la planta.