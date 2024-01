¿Quién es Luis Ernesto García Hernández, nuevo Comisionado Ejecutivo para Reforma Policial?

Luis Ernesto García Hernández, recién designado Comisionado Ejecutivo para Reforma Policial, es consultor internacional en gestión pública de seguridad y convivencia ciudadana. Posee amplia experiencia en reforma y modernización policial con énfasis en rediseño de sistemas de carrera, disciplina y modelos de educación y entrenamiento policial bajo estándares profesionales.

García Hernández es egresado de Derecho de la Universidad la Gran Colombia con especialidad en Administración Policial de la Facultad de Administración Policial de la Policía Nacional de Colombia.

Además, cuenta con estudios Profesional en Criminalística Facultad de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia.

También, posee estudios en Gestión Pública por la Universidad de los Andes, Especialización en Seguridad, Investigación Criminal por la Escuela de posgrados de la Policía Nacional de Colombia, Especialización Derecho Administrativo por la Universidad Sergio Arboleda, Especialización en Planeación Educativa por la Pontificia Universidad Javeriana.

Asimismo tiene estudios especializados en Programa Alto Gobierno por la Universidad de los Andes, International Economic and Political Forum por The London School Of Economics, Inteligencia Prospectiva Contra el Crimen Transicional de la Oficina De Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC, Curso de Policía Judicial por la Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional, Manejo de Recursos de Inteligencia Humana Oficina Federal de Investigación es el Servicio de Seguridad y de Inteligencia Nacional de Estados Unidos – FBI.

Igualmente tiene especialización en Curso Estratégico de Seguridad Pública por la Escuela de Posgrados Policía Nacional de Colombia, Análisis Estratégicos de Alertas Temprana por Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial, Curso de Policía Judicial en Sistema Penal Acusatorio por la Universidad del Rosario, Diplomado Contexto Sociopolítico de la Seguridad por la Universidad Javeriana, Auditor Líder en la Gestión Pública por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, Curso Estratégico de Seguridad Pública por la Escuela de posgrados de la Policía Nacional de Colombia, Curso integral de Defensa Nacional – CIDENAL por la Escuela Superior de Guerra.