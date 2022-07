Sostuvo que por la convulsión mundial, el país debe estar unido y se debe actuar con prudencia, mesura y firmeza

Al reflexionar sobre la situación de convulsión que impacta al mundo y la región producto de la pandemia de la covid-19 y el impacto económico de la guerra en Ucrania por la invasión de Rusia, el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, consideró que en este momento al país no le conviene plantear ningún tema que lo divida porque es momento de unidad para enfrentar los retos que tiene la República.



Al meditar sobre el país, sostuvo que es importante reconocer que se ha avanzado, pero que todavía hay retos enormes que deben ser enfrentados en ambiente de unidad del liderazgo pero “debemos dejar la creencia de que nada es nada y todo es todo porque eso es peligroso”.



“Tampoco se puede armar un ambiente donde se vaya todo a pique, hay que tener mesura, prudencia y firmeza”, aconsejo. Y agregó: “Hay operaciones que hay que hacerlas, porque hay que extirpar, pero tienes que hacerlo, como debes hacerlo, con todos los estudios, con todas las garantías, ver los efectos, pero esto no está para encender la tea, esto es para mantener la convivencia, por eso, nada que desuna en este momento, conviene ponerlo sobre la mesa”.



En medio de la turbulencia mundial, instó a los gobernantes y gobernados a tomar la Constitución como la vía para lograr la pacificación y la convivencia.



“El mundo está convulsionado, el liderazgo mundial ha perdido empuje, entonces cuando se ve todo eso, aquí nosotros tenemos que buscar la unidad, la estabilidad, el trabajo, por eso digo que el Tribunal tiene que jugar un rol pacificador, ese es su papel, pacificador, que reinen los valores de la Constitución; si cada uno de los ciudadanos y los gobernantes respetan eso, es un faro de luz, la tenemos y solo tenemos que respetarla”, comentó en la entrevista especial de elCaribe y CDN.



Del control preventivo



Cuestionado sobre la cantidad de leyes que aprueba el Congreso y que luego son objeto de cuestionamiento por choques con la Constitución, Ray Guevara explicó que en el país no existo el control previo de la constitucionalidad de la ley como si ocurre en otros países. Añadió que el análisis previo solo está contemplado para los tratados internacionales.



“Si el tribunal dice que un tratado no es conforme con la Constitución, el Congreso no lo puede aprobar; pero aquí no existe el control de la constitucionalidad y en todos los países es igual, porque es muy difícil que en el Congreso se tenga la certeza que estás aprobando una ley que es contraria a la Constitución”, sostuvo el representante del órgano.



Milton Ray Guevara sostuvo que es un problema general que ocurre en todos los país y que ese problema se evidencia en los congresos de los tribunales constitucionales donde se debaten distintos temas.



“La Constitución no muerde”



El presidente del Constitucional se quejó del poco respaldo que recibe para que la Constitución se enseñe en las escuelas como una asignatura y para que el texto se imprima en una edición de bolsillo para facilitar el aprendizaje. Puntualizó que el artículo 63 de la Constitución manda la enseñanza obligatoria de la Constitución en los centros.



“A ese artículo 63, numeral trece, no se le ha dado cumplimiento. Me he quejado que el Tribunal Constitucional tuvo hasta que obsequiar 12 mil constituciones al Ministerio de Educación hace unos años a pesar del 4%; lo que digo es que tiene que haber voluntad, que sea una materia obligatoria”, dijo.



Informó que el órgano publicará un libro para la enseñanza de la Constitución en las universidades.

“Pretendemos que el texto sirva para los ingenieros, economistas, para todos, porque raramente se ama lo que no se conoce; eso no es tan difícil. ¿Por qué no lo hacen? Porque se me hace tan difícil conseguir cien mil, un millón, dos millones de constituciones, la Constitución no muerde, ni da dolor, ni nada, es un instrumento de la felicidad, esa es la asignatura pendiente”, se quejó Ray Guevara.

Grace Ventura, secretaria del órgano.

De más de 6 mil fallos, 89 no se han cumplido

La secretaria del Tribual Constitucional, Grace Ventura, informó que de más de 6 mil fallos, solo 89 no se han cumplido. Explicó que el problema del cumplimiento de los fallos no es exclusivo de la República Dominicana y que es una realidad que ocurre en distintas partes del mundo. Sostuvo que el órgano dominicano ha hecho esfuerzos para garantizar el cumplimiento de las sentencias y que por eso se creó la unidad de seguimiento de ejecución de los fallos. Sostuvo que para facilitar el proceso han creado tres resoluciones pero que el proceso debe iniciar a solicitud de la parte. “Se hace una labor de investigación en la unidad de ejecución de sentencias para saber si la parte obligada cumplió o no cumplió”, explicó. Detalló que para los casos en que es imposible el cumplimiento para alguno de las partes se creó un procedimiento de conciliación que se conoce en cámara de consejo.