El expresidente de la Cámara de Cuentas, Andrés Terrero, recomendó al presidente Luis Abinader no intervenir en el conflicto que enfrenta a los miembros del organismo auditor, al recordarle que esa institución no depende del Poder Ejecutivo.



“El presidente Abinader no debe meterse en eso. El presidente es un poder de Estado independiente que es auditado por la Cámara de Cuentas. No tiene que hablar de eso. En el juicio político mío el presidente Fernández nunca dijo nada, nunca, porque ese es un poder independiente”, dijo Terrero.



Asimismo, consideró que los problemas recurrentes que confronta el organismo auditor son fruto de una irresponsabilidad política del Congreso, que los conoce y no quiere enfrentarlo.



“Una irresponsabilidad política del congreso dominicano para no resolver un problema que lo conocen y que siempre están advertidos y que no lo resuelven. Yo me imagino que el presidente actual (Janel Ramírez) ha ido al Congreso a explicar estos problemas y no le hacen caso. Como lo hice yo en muchas oportunidades”, expreso Terrero en una entrevista en El Plato del Día de CDN Radio.



El exfuncionario dejó establecido que otro de los males que afectan el desempeño de la Cámara de Cuentas es que la escogencia de sus miembros es política, cuando deberían primar aspectos técnicos en esa selección.



“Es una pena, porque es un órgano eminentemente técnico escogido por un órgano político técnicamente. La política interfiriere en elegir un órgano técnico. Esa comisión que se crea en la Cámara de Diputados, 10 o 12 diputados que se sientan para evaluar a cada una de las personas, pero, yo creo que en la mayoría de los casos no saben de Cámara de Cuentas y esos señores en cinco minutos, que son genios, porque en ese tiempo tienen la capacidad de decidir quién tienen la capacidad para pertenecer al organismo”, se quejó.



Posición



Terrero afirmó que en el pasado proceso de selección de los miembros de la Cámara de Cuentas participaron más de 200 aspirantes, de los que entiende había más de 50 que tenían una mayor capacidad que los cinco que fueron escogidos.



Recomendó al Congreso designar una comisión especial de técnicos que haga un descenso en ese organismo para evaluar de manera objetiva la situación, “con una investigación sería que haga la Cámara de Diputados, porque la mayoría tiene la fuerza, pero no siempre la razón, por eso en una investigación seria se puede determinar quién tiene la razón investigando a lo interno”.



Asimismo, hizo énfasis en que la estructura actual de la Cámara de Cuentas no permite tener gobernabilidad, porque todas las decisiones las debe aprobar el pleno, pero el presidente entiende que tiene un poder supremo de decisión.



“La ley está mal, no hay gobernabilidad y el presidente (Janel Ramírez) lo dijo y yo lo dije, porque la máxima autoridad es el pleno y la mayoría son tres, si esos tres deciden que algo no se va hacer no se va hacer aunque el presidente diga que se va hacer. El presidente tiene sus funciones, pero esas funciones están supeditadas a que el pleno apruebe todo. El presidente de la Cámara de Cuentas no puede hacer nada por sí solo” puntualizó.



Recordó que planteó en el 2007, cuando estaba en pleno ejercicio, una modificación a la ley 10-04, de Cámara de Cuentas, para que se produjera un cambio en la estructura.

MP solicita investigación pero no puede interferir

“Esa ley es una retranca, y nosotros propusimos, después que salimos de la Cámara de Cuentas y lo dijimos en el juicio político. En el caso específico del presidente, si decide hacer algo y el pleno dice lo contrario no puede hacerlo. No se puede hacer”, enfatizó al referirse a la le 10-04.



A pesar de las críticas que hace al proceso de escogencia de los miembros de la Cámara de Cuentas, Terrero afirma que los integrantes de ese organismo no reciben presiones políticas, y que de recibirlas serían muy difícil de complacerlas, porque los informes tienen un aspecto muy técnico.



Además, estableció que el Ministerio Público sí puede solicitar al organismo auditor que realice una auditoría a cualquier institución investigada, pero que no puede interferir en los resultados del informe ni con el tiempo de su realización.



Al ser cuestionado sobre la actitud que han asumido los miembros de la Cámara de Cuentas, Andrés Terrero dijo que prefiere hablar del origen técnico de las personas, “esta ha sido la primera Cámara de Cuentas que tiene en su composición una mayoría absoluta de contadores públicos autorizados (CPA), cuatro de cinco, y es una lástima que no puedan ponerse de acuerdo”.