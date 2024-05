República Dominicana reiteró que solo brindará ayuda humanitaria a Haití y destacó que este país fronterizo, con el que tiene una larga historia de desacuerdos, es su segundo socio comercial.



El presidente Luis Abinader dijo que su país no dará otro tipo de ayuda a Haití que no sea la humanitaria, ya que no habrá colaboración en temas militares.



“Haití es el segundo comercial de República Dominicana en términos de nuestras exportaciones. La situación en la frontera sigue activa con la celebración de los mercados”, afirmó el gobernante durante su acostumbrada rueda de prensa de los lunes en el Palacio Nacional.



A su juicio, el comercio entre ambos países sería más activo de no ser porque las bandas haitianas controlan zonas que impiden a los comerciantes acercarse a la frontera con República Dominicana.



Las bandas armadas de Haití se han movilizado en los últimos días en rechazo a la llegada, prevista para el 26 de este mes, de la avanzada de una fuerza multinacional aprobada por la ONU en octubre pasado, dirigida a pacificar el país y que liderará Kenia.



Las manifestaciones son organizadas por la coalición armada Vivre Ensemble (Vivir Juntos), dirigida por el poderoso expolicía haitiano Jimmy Cherisier, alias ‘Barbecue’.



En otra parte de su intervención, Abinader afirmó que su país ha avanzado en su lucha contra la corrupción, pero que hay que seguir en esta dirección.



El gobernante respondió así cuando fue cuestionado sobre las denuncias generalizadas de que haitianos indocumentados que son detenidos por las autoridades migratorias evitan ser enviados a Haití o regresan de allí pagando 15.000 pesos (unos 250 dólares).



“La situación tan especial que atraviesa Haití ha causado que las operaciones de (la Dirección General de) Migración se multipliquen por diez (…). Se ha procesado (a varios agentes) por corrupción, pero tenemos que seguir avanzando, las fronteras son áreas muy sensibles”, comentó el presidente.



En ese orden, citó los problemas que tiene Estados Unidos para evitar el tráfico de narcóticos proveniente de México “porque también hay corrupción en esa frontera (…). Seguiremos luchando contra ese tema”, dijo.



El Consejo Presidencial de Transición de Haití informó que abrió el proceso para la designación de un nuevo primer ministro tras las críticas a la designación unilateral de Fritz Belizaire. La decisión se anunció después de que el Consejo acordara los procedimientos de toma de decisiones en el seno del órgano, que deberá preparar el camino para la celebración de comicios para escoger un nuevo presidente el 7 de febrero de 2026.