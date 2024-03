Hay contradicciones entre dirigentes de una misma fuerza y entre representantes de distintas organizaciones

Tras el resultado de las elecciones del 18 de febrero en las que la oposición perdió frente al Partido Revolucionario Moderno (PRM), los partidos de oposición han entrado en contradicción interna y pública por temas como el retiro de los legisladores en el discurso de rendición de cuentas el pasado 27 de febrero.



Los legisladores de la Fuerza del Pueblo (FP) asistieron al Salón de la Asamblea, mientras que los del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y los del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se retiraron.



Algunos legisladores del PLD, como el senador de Barahona, José del Castillo, también se mantuvieron en el Salón de la Asamblea Nacional, a pesar de la línea partidaria.



Igualmente, algunos legisladores de la FP, como el vocero de los diputados, Tobías Crespo, no asistieron al evento que está pautado en la Constitución de la República.



Según ha trascendido, la decisión de no asistir al acto de rendición de cuentas, fue discutida en el seno de las comisiones de alianza de los tres principales partidos de oposición. Sin embargo, cuando lo acordado fue comunicado a los legisladores, tanto en el PLD como en la FP hubo rechazo a la medida.



Según se supo, la mayor resistencia la pusieron Franklin Rodríguez, senador de San Cristóbal, Dionnis Sánchez, de Pedernales, Bautista Rojas Gómez, senador de Hermanas Mirabal y el diputado del Distrito, Omar Fernández.



La contradicción interna y en público de los dirigentes y legisladores de la FP también se hizo evidente con la declaración de Roberto Rosario, miembro de la Dirección Política del partido verde y coordinador del sector externo del proyecto presidencial de Leonel Fernández.



“La decisión de los legisladores opositores es correcta, se corresponde con la magnitud de la grosería del gobierno de Luis Abinader y coherente con la adoptada en 2020”, expuso en su cuenta de X.



Igualmente, la declaración de Manuel Crespo, delegado político de la FP en la Junta Central Electoral (JCE) y miembro de la Dirección Política de esa organización.



“Mientras todos nosotros estamos enfrentados al gobierno, pagando las consecuencias del rol que estamos asumiendo, vemos con indignación a una parte de “legisladores nuestros” haciéndole el quórum y celebrándole la fiesta a este gobierno fraudulento. Así no”, expresó.



La declaración de Crespo fue potencializada en los medios de comunicación y redes sociales enfocada como una respuesta al diputado y candidato a la senaduría del Distrito, Omar Fernández.



De hecho, ayer Fernández mediante un audiovisual presentó una serie de propuestas legislativas sobre diversos temas como la inseguridad y la economía.



“Como es costumbre y mandato de nuestra Constitución, asistí a la Asamblea Nacional, donde, además de dar inicio a este periodo legislativo escuchamos la última rendición de cuentas del presidente Luis Abinader”, expuso en un video colgado en sus redes sociales.



“Allí estuvimos cumpliendo nuestro deber y nuestro compromiso con la institucionalidad democrática, escuchando, para luego poder opinar, con conocimiento de causa y ajenos al populismo que la sociedad rechaza”, expuso José del Castillo en su cuenta de twitter.



El vocero de la bancada de senadores del PLD, Iván Lorenzo, tampoco asumió la línea partidaria.

El tema de la asistencia o no de los legisladores de oposición al discurso de rendición de cuentas del presidente Abinader, generó amplio debate en redes sociales.



Roces PLD – FP por candidatura presidencial



Tras las elecciones del 18, entre el PLD y la FP se generó un debate reclamando la renuncia por parte de dirigentes del PLD, de Leonel Fernández, para que respalde a Abel Martínez, y lo propio hicieron los dirigentes de la FP a Martínez para que respalde a Fernández.



El debate tuvo su germen en el resultado de las elecciones municipales, pues el PLD mantuvo el segundo lugar como partido política con una votación de 22% y la FP obtuvo el tercero con 14%. El partido morado logró 15 alcaldías y la FP ocho.



Antes de las votaciones del 18 de febrero, el candidato presidencial del PLD, había planteado que el partido que quedara en segundo lugar en las votaciones municipales encabezara la boleta presidencial de mayo en un acuerdo de primera vuelta.



Sin embargo, en el marco la alianza de oposición Rescate RD, los partidos que la integran acordaron un apoyo en la segunda vuelta, si ninguno de los competidores alcanza el 50+1 en las votaciones de la primera ronda.



Luego del resultado de las elecciones el candidato del PLD no volvió a tocar ese tema, pero sí lo hicieron varios dirigentes del PLD, incluido el exvicepresidente Jaime David Fernández Mirabal.



En una carta enviada a Fernández, el exvicepresidente de la República solicitó al candidato de la FP declinar a favor de Abel Martínez.



“Abel se la jugó a su lado defendiendo sus posiciones políticas en momentos importantes como en el 2019, y además es un digno representante de la nueva generación de líderes políticos que escucha al pueblo, lo interpreta y actúa en consonancia”, reseña la carta en la que agrega que Martínez “siempre pareció su delfín” y actuó correctamente en responsabilidades que ha desempeñado en el Estado.



Fernández agregó: “Un gesto de desprendimiento de su parte en aras del interés del país, y un accionar conjunto de las fuerzas políticas opositoras, le dará una gran señal de esperanza al pueblo dominicano de que podemos avanzar por nuevos caminos de progreso, seguridad y bienestar”.



A la misiva, la FP respondió con una carta del exvicepresidente, Rafael Alburquerque en la que expresa que “es Martínez quien debe declinar y apoyar a Fernández.



“Digámosle a Leonel Fernández que los discípulos de Juan Bosch, sean de la Fuerza del Pueblo o del Partido de la Liberación Dominicana, le piden que sea nuestro candidato presidencial para las elecciones del próximo mayo, aunque con ese llamado tengamos que desprendernos de nuestros aspiraciones, que estoy seguro que, Abel Martínez, con todo el futuro brillante que le espera, será el primero en comprenderlo”, dice la carta enviada a Fernández Mirabal.



Agrega la carta de Alburquerque a Jaime David: “Tú y yo tenemos en común haber servido como vicepresidentes de la República acompañando al presidente Leonel Fernández, y en los años que desempeñamos esa función, pudimos conocer a un compañero que dirigió con pasión y desinterés personal los destinos del país, que se desvivía por encontrar las mejores soluciones para los problemas de su pueblo, que ofrecía lo mejor de su intelecto y de sus energías para que la República Dominicana transitara por la senda del progreso, el desarrollo y la justicia social”.



El intercambio entre ambos exvicepresidentes generó la crítica de miembros de ambos partidos como Carlos Amarante Baret, miembro del Comité Político del PLD, que dijo que ese tipo de acción beneficia al PRM.



Finalmente, todos los partidos de oposición decidieron acudir con sus propios candidatos para las elecciones del 19 de mayo de este año. El plazo para inscribir las candidaturas vence el 7 de este mes de marzo.



Los partidos de oposición lograron ampliar el acuerdo senatorial, pero 9 provincias quedaron fuera la alianza.

Abel y Leonel se activan de cara a mayo

Tras el resultado de las elecciones, el presidente de la FP y candidato presidencial de ese partido ha encabezado asambleas con los candidatos a las distintas posiciones de la competencia de las elecciones municipales, así como los aspirantes a diputados y senadores.



Para mañana Fernández convocó una plenaria de la Dirección Central de la organización. En el caso de la FP hay quejas sobre el trabajo de los equipos de campaña y la implementación de la estrategia electoral. El propio Fernández en su discurso, luego de las elecciones, dijo que aunque lograron crecer el resultado no estuvo a la altura de las expectativas de la organización política. En tanto, Abel Martínez ha iniciado contactos con la gente, según ha comunicado en sus redes sociales. Martínez en esta etapa tiene un discurso de ataque al presidente Luis Abinader, que se postula a la reelección por el oficialista Partido Revolucionario Moderno.