Daniel Rivera dice ante sequía hay que garantizar agua para que no haya enfermedades gastrointestinales

El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, alertó ayer sobre la necesidad de que el agua potable siga llegando a los hogares dominicanos en medio de la sequía porque, de no ser así, esto podría activar enfermedades gastrointestinales.



Aunque el funcionario aclaró que la institución que dirige no tiene que ver con las medidas que se han adoptado en el área de la agricultura, resaltó que desde el punto de vista de la salud considera necesario e importante que el agua potable no deje de llegar a las comunidades por los efectos negativos que esto podría causar.



“En la parte nuestra, pues, interviene el agua potable, que es importante que siga llegando. Por eso es que se ha dicho, en primer lugar, que hay que cubrir el consumo humano y que el nivel de cloro esté cubierto en todas las áreas que llegue porque si no, se me activan otras enfermedades gastrointestinales.

No es solamente pensar solamente en el cólera, pues si la gente no se me lava la mano, no tiene agua potable, se pueden activar las otras enfermedades gastrointestinales”, expresó el galeno.



El titular de Salud Pública dijo estar consciente de que hay que estar vigilantes al tema del agua potable, pero que también le interesa al sector saber dónde y cómo las personas almacenarán el líquido en el momento de escasez.



“Estamos conscientes que hay que estar vigilantes al agua potable. Ahora, la parte que nos interesa también es donde van a guardar las personas y lo mejor es, que estén en reservorios tapados, bien cubiertos o si no en garrafones cerrados por el hecho que se pueden reproducir los mosquitos, porque no es fumigar, es evitar que se produzcan reservorios y lo puedan distribuir”, expresó Rivera.



¿Cuáles son los volúmenes de las presas?



Actualmente, los niveles de operación de algunas presas del país se encuentran en sus puntos mínimos, de acuerdo a la medición de metro sobre el nivel del mar. Tal es el caso de las presas Tavera, Bao, Rincón, Valdesia, Monción, Chacuey, Pinalito y Palomino, según datos compartidos a elCaribe por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) con fecha del pasado lunes 13 de marzo.



En el caso de la presa Tavera que está entre Santiago y La Vega sobre el río Yaque del Norte, que tiene un volumen máximo 327.50 y mínimo es de 300, se encontraba el pasado lunes 13 de marzo en 315.93.



La presa Bao, situada en Santiago y que tiene un volumen máximo 327.50 y mínimo de 311.00, se encontraba el lunes en 315.93. Mientras, que la presa Rincón, ubicada en La Vega sobre el río Jima, estaba el lunes en 113.67. La presa Rincón tiene un volumen máximo de 122.00 y mínimo de 108.50.



En lo que respecta la presa de Valdesia que está sobre el río Nizao, tiene un volumen máximo de 150.00 y mínimo 130.75, pero el lunes estaba en 142.08. La de Monción, en Santiago Rodríguez, que tiene un máximo de 280.00 y mínimo de 223.00, se encontraba el pasado lunes en 258.38.



La presa Chacuey, que tiene un volumen máximo de 54.63 y mínimo de 42.00, estaba en 46.05 el lunes 13 de marzo. En tanto que la de Pinalito, que tiene un volumen máximo de 1,180.00 y mínimo de 1,170.00, se encontraba el lunes en 1,176.36



Asimismo, la presa Palomino que está entre el río Yaque del Sur y el río Blanco entre las provincias San Juan y Azua, estaba el lunes en 787.41 El volumen máximo de la presa Palomino es 790.00 y el mínimo 784.00.



Otras presas



Otras presas que tienen bajos niveles son la presa López-Angostura que tiene un volumen máximo de 225.00 y mínimo de 217.50, el pasado lunes estaba en 224.04. También la presa Aguacate, ubicada en Peravia sobre el río Nizao, tiene un volumen máximo es 329.00 y mínimo de 324.00, pero el lunes estaba en 327.24.



Otras que hasta el momento no presentan bajos niveles son la de Hatillo en Cotuí provincia Sánchez Ramírez sobre el río Yuna, que tiene un volumen máximo de 86.50 y mínimo de 70.00, pero se encontraba el lunes en 82.70; Rio Blanco, que tiene un volumen máximo de 624.00 y mínimo de 612.00 y hasta el lunes estaba en 623.14.



De igual forma, la presa de Jigüey, en San José de Ocoa que tiene un volumen máximo de 541.50 y mínimo de 500.00 y estaba en 520.37; la presa de Sabana Yegua sobre el río Yaque del Sur, que tiene un volumen máximo de 396.40 y mínimo de 358.00, que hasta el lunes estaba en 378.39. Asimismo, la de Sabaneta, en San Juan que tiene un volumen máximo de 644.00 y mínimo de 612.00, y hasta el lunes estaba en 628.42 y la presa de Maguaca que tiene un volumen máximo de 57.00 y mínimo de 46.70, que hasta el pasado lunes estaba en 56.13.



Por el nivel tan bajo en que encuentras las presas por la ausencia de lluvias desde noviembre del año pasado, las instituciones del país han hecho un llamado a la población para que se racione el agua y también han tomado algunas medidas. En el caso del Indrhi, esta entidad ha reducido los caudales entregados para la agricultura y ha decidido que los agricultores hagan turnos para regar las siembras en el campo, sobre todo a los del sector arrocero que en esta época comienzan a cultivar.

Empresario advierte hay que observar la sequía

El empresario y pasado presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Pedro Brache, advirtió ayer que en el país hay que “echarle el ojo” a la sequía actual porque, desde su punto de vista, la República Dominicana está pasado “por una de las peores sequías de la última década”.



“Nosotros lo que estamos esperando realmente que lluvia porque de no ser así la sequía podría tener consecuencias importantes en la producción local, aunque todavía no hemos llegado a un momento que eso está pasando, están habiendo consecuencias, pero yo creo que todavía se han ido mitigando poco a poco, pero tenemos que echarle el ojo porque es una sequía importante. Yo tenía mucho tiempo que no veía una sequía de esta magnitud”, manifestó previo a una actividad de Salud Pública.