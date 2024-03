El exasesor honorífico del Poder Ejecutivo en políticas de seguridad ciudadana y sistema penitenciario, Roberto Santana, volverá a encabezar la reforma penitenciaria.



En la entrevista central del programa Despierta con CDN, el experto explicó que en sus conversaciones con el presidente Luis Abinader, este le ha pedido su colaboración para retomar los trabajos de reorganización y reforma no solo de la cárcel de Las Parras, sino también para el sistema carcelario completo.



Sobre la comisión designada por el presidente de la República, el experto dijo que no pensaba tener que volver a los medios a tratar estos temas después de renunciar como coordinador del sistema hace dos años, “pero la realidad ha sido más fuerte que las previsiones”, sostuvo.



Santana sostuvo que aconsejó a Luis Abinader convertir la cuestión de la Reforma Penitenciaria en un tema multipartidista para que todos se comprometan a trabajar en las reformas que requiere este sector

Afirmó que varios días después del incendio que dejó trece muertos en la cárcel de La Victoria, recibió una llamada del presidente Abinader para plantearle el tema de los presupuestos para el funcionamiento de la nueva cárcel de Las Parras.



Santana narró que en esa ocasión pudo aclararle al mandatario que en vez de los mil 600 millones que él había dicho que se necesitaban para terminarla, esta podría estar en funcionamiento con apenas 288 millones de pesos.



Recordó que hace dos años hizo este presupuesto orientado a una inversión inmediata, pero con la salvedad de que el Ministerio de Obras Públicas tenía que hacer las vías de acceso.



Dijo que para ese entonces los ingenieros completaron los diseños para la reorganización de la prisión que acogería a los internos que se encuentran en la cárcel de La Victoria y se los entregaron a la Procuraduría.



Las Parras: “El crimen del delito”



Roberto Santana expresó que la cárcel de Las Parras no se ha concluido bajo el alegato de “que era el cuerpo del delito”, lo que se convirtió en punto de partida para que se detuviera el proyecto por completo.



La construcción de esta cárcel fue iniciada por Jean Alain Rodríguez e inaugurada en una primera fase en 2020, pero su habilitación fue paralizada en la actual gestión de la procuradora Miriam Germán Brito, por el sometimiento a la Justicia del exprocurador por presuntas irregularidades en el plan de humanización que desarrolló en su gestión.

Denuncia ministro Obras Públicas nunca cumplió

Roberto Santana afirmó que la primera vez que fue asesor del Poder Ejecutivo en materia de seguridad, el presidente lo mandó donde el ministro de Obras Públicas, para ejecutar el diseño de la cárcel de Las Parras, pero que Deligne Ascención nunca cumplió. “El presidente lo llamó a su despacho, lo reunió conmigo. Le dijo que sí y tampoco cumplió”, dijo. Argumentó que los incumplimientos de Ascención se extendieron hasta otras cárceles.