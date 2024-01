“El pueblo haitiano no puede más” enfatizó ayer el canciller de Haití ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

Secuestros, tiroteos, barricadas de neumáticos ardientes, bloqueo de algunas carreteras y las arengas del reconocido dirigente golpista Guy Philippe aumentan la crisis político social que vive Haití, nación que no ha podido celebrar elecciones para designar un nuevo presidente tras el asesinato de Jovenel Moïse, por lo que el próximo 7 de febrero no podría investir a una nueva autoridad al frente del ejecutivo..



En las últimas semanas se han intensificado los actos violentos, ayer la Arquidiócesis de Puerto Príncipe informó de la liberación de las seis monjas secuestradas el pasado viernes en el centro de la capital, acto por el cual el Papa Francisco se sintió movido a rezar por el cese de la violencia y su liberación.



También fueron liberados el conductor y un pasajero del autobús en el que las monjas, de la Congregación de las Hermanas de Sainte-Anne, se desplazaban a un centro educativo en la capital.



En otro orden, la zona franca Codevi cerró ayer sus operaciones debido a los actos de violencia en el vecino país: una protesta en la localidad próxima al parque industrial impidió que los miles de empleados haitianos pudieran llegar a su lugar de trabajo. Las autoridades dispusieron el cierre del parque industrial hasta el lunes, según confirmó elCaribe.



Los hechos violentos también están asociados a grupos que desde hace tiempo piden la dimisión del primer ministro Ariel Henry, por considerarlo un gobierno ilegítimo, algo que podría intensificarse en virtud de que el 7 de febrero es una fecha reconocida en la historia del país para la investidura de los presidentes.



A esto se suma, la cancelación por parte de Ariel Henry del comandante de la Agencia Nacional de Áreas protegidas (ANAP) Jean Joseph Jeantel, algo para lo cual no tienen atribución, según afirma en un video Evel Fanfan, quien en una rueda de prensa se identificó como abogado del policía.



El gobierno designó una comisión técnica encargada de reestructurar la ANAP, initegrada por Frantz Daniel Pierre, coordinador, Prénor Coudo, miembro, el inspector general Jean Lyonel Trécil, miembro, el teniente Verby B. Jean de las Fuerzas Armadas de Haití, miembro, y Jean Neslie Élie, según informó Radio Metronome.



Las autoridades dominicanas cerraron el pasado miércoles la puerta que permite el intercambio comercial entre Dajabón y Juana Méndez debido a las protestas que estarían siendo encabezadas por un grupo de policías desertores de la Brigada de Vigilancia de Áreas Protegidas (BSAP).



Los miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza (Cesfront) cerraron la puerta del puente que divide ambas naciones después de escuchar los disparos provenientes del lado haitiano.



Consejo de seguridad de la ONU



“El pueblo haitiano no puede más. Espero que esta vez sea la última comparecencia antes de la llegada de la fuerza multinacional”, afirmó ayer el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de esa nación, Jean Victor Geneus, en una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Haití, en donde aseguró que se ha intensificado la violencia de las bandas armadas.



Una situación a la que también se refirió en su intervención la representante especial del secretario general de la ONU en Haití, María Isabel Salvador. Ella denunció una creciente escalada de la violencia y “un aumento sin precedentes” de las acciones de las bandas armadas. Hasta el punto de que el año pasado la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití (Binuh) documentó más de 8.400 víctimas directas de las pandillas.



El canciller Roberto Álvarez en una nueva comparecencia ante el Consejo de Seguridad enfatizó que el vecino país está a las puertas del abismo debido a la violencia e inseguridad que las pandillas protagonizan y que a cuatro meses de haberse aprobado el despliegue de una Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití, esto aún no se ha concretado.



Destacó que la aprobación de la resolución 2699 significó un hálito de esperanza dentro del cuadro crítico que presenta ese país, sin embargo, “lamentablemente, en particular para los que viven bajo el terror cotidiano de las bandas, esta misión aún no ha sido desplegada. Mientras tanto, Haití se encuentra a las puertas del abismo donde cada día de inacción, es una nueva oportunidad para las organizaciones criminales aumentar su poder y expandir su control. Esta injustificada tardanza tiene consecuencias graves”.



Roberto Álvarez expresó que el desarrollo en democracia de Haití es un factor ineludible para asegurar la sostenibilidad permanente del progreso dominicano, por lo que República Dominicana no se cansará nunca de abogar por la estabilidad en ese país y que vuelva la paz al pueblo haitiano.



“Señores miembros del Consejo de Seguridad, está en sus manos como tarea pendiente frenar la catastrófica situación que vive Haití, que continúa poniendo en riesgo la paz y la seguridad en la región. Si el despliegue de las tropas no se materializa cuanto antes, tendremos que seguir lamentando la falta de resultados positivos que tanto anhela el pueblo haitiano. Esta crisis no puede esperar más, actuemos ya, sin vacilaciones”, dijo ante este órgano de la ONU.



La delegación de Kenia, que liderará la misión multinacional en esa nación según lo aprobado en octubre del año pasado, destacó los avances en los preparativos para su despliegue de unos mil agentes de ese país africano.



Informaron que este 26 de enero, la justicia de esa nación debe pronunciarse sobre una demanda que pone en entredicho la constitucionalidad del envío a Haití de policías kenianos.



El representante de Kenia detalló las medidas a adoptar para que la misión tenga éxito, entre ellas, el firme apoyo multinacional con recursos en fondos, equipamiento y logística. También cortar de raíz la entrada de armas en Haití y el financiamiento a las pandillas. Fortalecer la justicia penal y llevar ante ella a los responsables de la violencia. También que los líderes haitianos se comprometan de cara a un proceso político que permita la celebración de elecciones en un plazo razonable y que las naciones continúen aplicando sanciones a quienes estén financiando a las pandillas.



Frenar el tráfico de armas a Haití



Otro punto en que se insistió en esta sesión del Consejo de Seguridad fue en la necesidad de evitar el tráfico de armas y municiones a Haití.



Al respecto, la directora ejecutiva de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, en sus siglas en inglés), Ghada Fathi Wali, abogó por el aumento de las capacidades de control aduanero y de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas.



También instó a un mayor intercambio de información sobre este asunto entre Estados Unidos y los países del Caribe y una mayor vigilancia de los vuelos internacionales de aeronaves pequeñas susceptibles de llevar armas.

Canciller Roberto Álvarez reitera necesidad de tener ya, una fuerza internacional en Haití.

¿Habrá mercado este viernes?

El aumento de los actos violentos que provocaron que Codevi suspensa las operaciones hasta el lunes, podría también influir en la celebración del mercado binacional este viernes, toda vez que el pasado miércoles el Cesfront se vio en la obligación de cerrar la puerta que comunica ambos países vía Dajabón.



En el tercer trimestre del año pasado las relaciones comerciales binacionales se vieron seriamente afectadas por el conflicto provocado por la construcción de un canal en el río Dadabón o Masacre, esta situación mantuvo en incertidumbre a la población de ambos lados de la frontera.



Con la escalada de violencia en la zona, el comercio podría nuevamente afectarse si ambos estados deciden no abrir sus puertas. Hasta el momento las autoridades no han notificado de suspensión del mercado por lo que se está a la expectativa de lo que ocurra este viernes.

RD niega sea puente para el contrabando armas

Durante la sesión, el canciller Álvarez negó que República Dominicana sirva de puente para el trasiego de esos contrabandos como lo han señalado sectores a los que considera mal informados.



“Esto carece de lógica, llevándonos a pensar que lejos de querer encontrar formas de apoyar y viabilizar una solución que cuenta con el apoyo de la comunidad internacional, hay aún sectores que se aferran a la búsqueda de desviaciones de la realidad para dilatar acciones largamente esperadas”, puntualizó.



“República Dominicana no produce armas; tiene legislación estricta para el uso o tenencia ilegal de armas que se aplica con severidad; tiene una tasa de homicidios de las más bajas de la región; tiene puertos y aeropuertos que son utilizados frecuentemente para el trasbordo o reenvío de furgones y mercancías para Haití, una carga onerosa para las autoridades portuarias y aduaneras que enfrentamos con responsabilidad; y además tiene entre 8 mil y 10 mil efectivos militares a lo largo de la frontera domínico haitiana de 391 kilómetros, a un alto costo para el presupuesto dominicano”, detalló.