MONTECRISTI.- El Senado de la República reconoció la trayectoria del exjugador de béisbol profesional, Osvaldo José «Ozzie» Virgil Pichardo, por ser el primer dominicano en jugar en el Béisbol de Grandes Ligas (MLB).



El emotivo acto que encabezó el senador por Montecristi, Ramón Pimentel, junto a los senadores Carlos Gómez, de la provincia Espaillat y Eddy Nolasco, de Valverde, se realizó en los salones de la gobernación provincial de Montecristi, en medio de aplausos para Osvaldo Virgil.

La Resolución que resalta la trayectoria de Virgil fue aprobada a unanimidad por el Pleno del Senado, y los proponentes fueron los senadores Ramón Pimentel Arias (Montecristi-PRM), y Franklin Peña (San Pedro de Macorís-FP).



“La comisión de senadores agradece a nuestro presidente Ricardo de los Santos, por su apoyo y que, por motivo de reuniones del Consejo Nacional de la Magistratura. y ocupaciones de su cargo. le impidieron estar con nosotros en este día tan especial”, expresó el senador Pimentel Arias, al hablar en el acto.



“Y qué grande es Don Osvaldo Virgil, que a sus 24 añitos fue el primer dominicano en ingresar a la MLB. Gracias a Osvaldo Virgil (El Orégano), y donde quiera que se menciona el orégano se piensa en Montecristi; gracias porque fue el primero allá y por mencionar el nombre de la provincia más hermosa y querida que tiene RD, como lo es Montecristi”, manifestó el senador Noroestano.

Señaló que hoy para muchos es fácil llegar, pero Las Grandes Ligas tiene 120 años y hay un dominicano que tiene 67 años, y saben cuántos dominicanos han llegado en esos 67 años 990 hasta hoy al día”, sostuvo el senador de Montecristi.



Mediante un audiovisual preparado por el equipo de televisión del Senado, los presentes vieron en pantallas parte de la historia deportiva de la leyenda Virgil, en la que se exhibió un recuento de su paso por las Grandes Ligas.

Osvaldo Virgil nació el 17 de mayo de 1932 en Montecristi, República Dominicana; se destaca, entre otras bondades, ser el primer dominicano en jugar en las Grandes Ligas durante el período de 1956 a 1969. Se conoció como Ozzie Virgil y perteneció a equipos Gigantes de Nueva York, Tigres de Detroit, Atléticos de Kansas, Piratas de Baltimore y Gigantes de San Francisco.



Los inicios de Virgil se remontan en el 1955, cuando debutó en su tierra natal formando parte de los Leones del Escogido y las Águilas Cibaeñas, teniendo promedio de bateo de 231 con 14 jonrones y 73 carreras impulsadas en 324 partidos jugados.



En medio de emociones, el festejado expuso que “le agradezco mucho al senador Moreno Arias por lo que preparó este día para mí. Agradezco al Senado, les doy las gracias al pueblo dominicano. Como fui el primero no fue fácil, existía una guerra entre jugadores, había una persona que iba hacer el primer jugador en Grandes Ligas, ese jugador se llamaba Sebastián Tineo, pero él se negó a ir al campo de entrenamiento con Roberto Clemente, y ahí me dieron la oportunidad a mí, logrando que me convirtiera en el primer pelotero dominicano en Grandes Ligas”.



El senador Arias, externó emoción al entregar al expelotero, “primero dar las gracias a Dios y al Senado, y han observado que la provincia está de gozo, alegría, al entregarle este reconocimiento en nombre del Senado. Significa esto para mí esparcimiento, educación para los jóvenes para entiendan que es mejor hacer deporte y educarse que estar sometido a otras situaciones. Esto es un legado para la juventud y para mi contento porque es el segundo que entregó junto a mi compañero proponente, senador de San Pedro de Macorís, Franklin Peña, Me siento orgulloso de que el primer jugador en las Grandes Ligas sea de mi amado Montecristi”.



Al acto asistieron personalidades provinciales, en estos la alcaldesa, Ketty Rodríguez; Jorge Marichal, director provincial Turismo; Héctor Armando, director de la Comisión Presidencial; Berenice Marcelino, de Industria y Comercio; José Alberto Vásquez, director de Pasaporte; Álvaro Peña, director de Deporte); Evelio Cabrera, de Indenor, y Danilo Sánchez, representante de Cultura