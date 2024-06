El director del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) informó ayer que trabajan un proyecto piloto mediante el cual se hacen transferencias digitales y bonos directos a las personas, para asegurar que los beneficiarios reales de las ayudas del Gobierno sean quienes están destinados a ser.



Jefrey Lizardo explicó en una entrevista en Despierta con CDN, que en el programa Supérate hay cerca de ocho mil hogares a los que se les hacen transferencias digitales a través de las denominadas cuentas básicas.



“La tendencia es a la digitalización, ya se creó la cuenta básica. Ahora mismo, en esta nómina es bajito porque comenzamos a testear, comenzamos con cerca de ocho mil. Ahora mismo hay ocho mil hogares que tienen cuentas básicas y que están recibiendo a través de remesas digitales. Eso no significa que no tengan la tarjeta que les da el banco”, explicó.



Describió que uno de los problemas básicos a los cuales se enfrenta el sistema a la hora de evaluar o confirmar datos de las personas allí registradas es el número de contacto, porque el Siuben trabaja con cédula y número telefónico.



“Un problema básico es el teléfono. Aquí los dominicanos cambiamos mucho el teléfono. Usted le coge el teléfono hoy y ya mañana no lo tienen”, describió al referir que han creado mecanismos mediante los cuales invitan a la gente a actualizar sus datos.



El funcionario refirió que hay 2.9 millones de hogares registrados y que todos los meses revisan la nómina en donde se encuentran disponibles 32 programas sociales a fin de determinar quiénes pueden permanecer o salir de los programas de asistencia social que tiene el Estado.



Dijo que en la nómina actual se encuentran registrados 1,495,000 hogares beneficiarios del programa Supérate donde el 60% entra en la categoría de pobreza.



‘‘Este es uno de los países con menor gasto per cápita en protección social, nosotros gastamos menos de 200 dólares cuando la mayoría de los países gastan más de 1,000 dólares por hogar ’’, expresó sugiriendo que debe aumentarse la cifra y las personas.