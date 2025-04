Ingenieros estructuralistas sostienen que trabajos sobre el fino de la estructura pudieron sobrepasar diseño original

Una sobrecarga en el local de la discoteca Jet Set pudo haber incidido en el desplome del techo de este popular centro de diversión. Esta es la versión más repetida por ingenieros civiles, forenses y estructuralistas sobre el desastre ocurrido la madrugada del pasado martes, que de un solo golpe terminó con la vida de más de 200 personas y una cantidad aún indeterminada de heridos.



El ingeniero especialista en materia estructural, Leopoldo Vásquez, radicado en Miami, entrevistado vía zoom para Despierta con CDN 37, compartió su opinión sobre este hecho en particular y su experiencia en eventos de esta naturaleza ocurridos en otras latitudes.



Desde su óptica, la tragedia en el kilómetro 6 de la avenida Independencia de esta capital “quizás sea un aviso importante a las autoridades de que es importante un récord y las inspecciones estructurales con cierta frecuencia”.



Al referirse a las posibles causas que pudieron haber influido en el desplome del techo de la edificación de Jet Set, que data de cerca de 45 años, el ingeniero forense dijo lo siguiente: “Escuché de los colegas ingenieros dominicanos que en 2023 hubo un fuego y que se le han ido adicionando cargas a la estructura que probablemente no fueron evaluadas antes de colocarlas”. Puntualizó que al techo de esa estructura se le ha colocado fino sobre fino y “es muy probable que haya habido acumulación de agua, incluso entre todas las varias capas de techo que ha tenido y el agua es un elemento muy pesado y en un área tan grande, porque por lo que pude ver el área es bien grande y la distancia entre apoyos de la estructura era bien grande”



El ingeniero estructuralista explicó que “todos esos pesos adicionales, pueden que no hayan estado incluidos en el diseño original y haya producido el fallo”.



El sobrepeso, indudablemente, es un elemento a considerar, esto por lo que sus colegas dominicanos han dicho y ha leído de ellos, señaló.



Como experto en estos temas, Vásquez destacó que si el diseño de un techo tiene un límite determinado y si este se sobrecarga más allá de su rango de seguridad establecido, siempre habrá probabilidad de que colapse.



Precisó que la investigación forense a raíz de estos tipos de derrumbes empieza por el diseño estructural. Ahí se determina si el diseño estructural está correctamente alineado a los códigos que tiene República Dominicana en el momento en que se construyó, agregó.



Sostuvo que una estructura de 40 años es relativamente joven, esto si nunca ha tenido ningún problema grave, como un incendio, que fue lo que ocurrió en 2023 en Jet Set.



“Si pasa aquí (Miami), indudablemente que tiene que haber un informe estructural de un ingeniero que investigue y determine si la estructura está segura para continuar en el uso que tiene”, afirmó.



“Pero en general, cada vez que ocurre un evento importante, como el fuego, por ejemplo, que pasó en la estructura aquí en el estado de la Florida, tienen que revisarse, incluso el departamento de edificaciones, cada vez que se pide un permiso para poner un techo nuevo, muchas veces pide que se haga una revisión estructural que determine si la adición de las cargas, pueden ser cargas mecánicas, los equipos que se pueden poner encima del techo, o la adición de nuevas piezas de techo, la estructura es capaz de sostenerse”, explicó.



No obstante, indicó que si no hay una ordenanza que establezca que cada vez que un propietario vaya a hacer un cambio importante en su edificación, tenga que revisarla estructuralmente. “Si no hay un protocolo así, entonces no hay nadie que haya estado obligado”, subrayó.



Como ingeniero concluyó que después de esta tragedia habrá un antes y después para República Dominicana.



Exdirector Codia: faltó supervisión



En tanto para el expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), Teodoro Tejada, las fallas estructurales y la falta de supervisión regulatoria pudieron ocasionar la tragedia en Jet Set.



El ingeniero Tejada enumeró varias posibles causas que habrían provocado el colapso de la discoteca. Entre los factores señalados, mencionó la sobrecarga estructural, las llamadas «fallas dulces» que implican desprendimientos del revestimiento del techo y la presencia de filtraciones.



A esto se suma el hecho de que la estructura fue concebida originalmente para un uso distinto al actual, dijo. “Hay que destacar que la estructura de la discoteca se construyó hace 45 años para albergar la sala de cine El Portal. Esa losa, definida como de doble altura, no fue calculada como entrepiso, sino como techo. Posteriormente fue sometida a sobrecarga”, explicó el ingeniero.



También precisó que este tipo de locales suelen tener sistemas de iluminación y sonido que demandan una gran cantidad de energía, lo que genera compresión y vibraciones que pueden ser perjudiciales para la estructura, sobre todo cuando esta no fue diseñada para tales condiciones. “Para mí hubo un sobrepeso de fino (material de revestimiento), hubo desprendimientos que no se veían debido al plafón negro”, comentó.



“Las filtraciones se colaban por ahí, y encima se colocaban más capas sobre otras. La combinación de todos esos elementos como luminarias, perforaciones para cableado y el propio plafón generan una carga interna que compromete la estabilidad del techo”, detalló. Ante esta situación, hizo un llamado al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones para que, a raíz de esta tragedia, se refuerce la supervisión y regulación de este tipo de estructuras.

Opinión de expertos