Sólo dos personas han sido procesadas, hasta el momento, por delitos electorales, de los comicios del pasado 18 de febrero, día en que fueron elegidas las autoridades municipales del país.



La Procuraduría Especializada contra los Delitos Electorales está apoderada de 50 denuncias de infracciones electorales, las cuales están bajo investigación; de ellas sólo dos han sido procesadas, y resultaron sometidas a la Justicia dos personas por delito flagrante.



Uno de los casos fue en la provincia de Santiago y el otro en María Trinidad Sánchez, específicamente en el municipio Río San Juan. En este último, alguien de esa localidad sometió una denuncia en contra de una persona que tenía “tres cédulas y 41,300 pesos”. La persona fue arrestada, procesada y se le va a presentar acusación formal.



La información es del magistrado Iván Féliz, titular interino de la Procuraduría Especializada contra los Delitos Electorales, al ser entrevistado en el programa Verdades al Aire, por el periodista Adolfo Salomón; espacio transmitido por CDN canal 37.



“Tenemos alrededor de 50 investigaciones abiertas, pero tenemos ya procesados, en ocasión de ese día 18 de febrero, dos personas y en los próximos días y en las próximas semanas también estaremos presentando más personas”, sostuvo.



Explicó que de las 48 denuncias no procesadas, se trabaja con la organización del tema aprobatorio, por ejemplo. “Esa data que nos ha llegado e informaciones que recibimos tiene un lugar donde sucedió, una fotografía y una descripción de los hechos. Entonces, todo eso hay que llevarlo a un documento, y ver la teoría del delito”, manifestó.



El responsable de perseguir las infracciones comiciales a nivel nacional no cree que de esos 48 casos haya un 10% que califique como un delito, en el sentido de que hay denuncias hasta por bebidas alcohólicas, y de que una persona decía que alguien estaba comprando cédula al lado de un vehículo y cerca de un funcionario de un lugar determinado, “pero no menciona nombre, no tenemos una fotografía ni ningún dato. Entonces, eso es una denuncia que tú tienes que archivarla, obligatoriamente”.



“Muchos de ellos no tienen la suficiencia probatoria. Entonces, lo que hemos hecho es que estamos tratando de hurgar más, irnos un poquito más allá, a ver si a través de la fotografía podemos identificar personas, porque no necesariamente será para procesarlas ahora, sino para tener un seguimiento de esas personas en ocasión de las elecciones a través de las provincias”, expuso.



Solicita 400 policías más



El magistrado Iván Féliz solicitó a la Policía Nacional 400 efectivos, para capacitarlos en el tema electoral, con el objetivo de que trabajen con las 35 fiscalías del país. Detalló que cada fiscalía tiene entre tres y cuatro fiscales electorales y abogados especialistas en el tema, pero que necesitan de esos miembros.

Propone nombrar a esos agentes “Policía Técnico Electoral”, quienes estarían bajo la sombrilla de la Policía Militar Electoral como apoyo a los fiscales.



Al reconocer que no cuentan con suficientes policías y que ya se acercan las elecciones presidenciales y congresuales, este 19 de mayo, considera que debe haber un número determinado de agentes dependiendo la cantidad de votantes de las demarcaciones. Entiende debe haber, por lo menos, 20 policías en las zonas más pobladas, como es en el Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago; en las de menos habitadas habría hasta cinco efectivos.

Fue desarticulada el mismo día que la presentaron

El titular interino de la Procuraduría Especializada contra los Delitos Electorales indicó que los partidos políticos, como tales, no han acudido a la entidad a querellarse contra infracciones comiciales, sino los abogados de los candidatos que denunciaron los dos casos ya procesados. Señaló que los partidos políticos sólo denunciaron que había una persona que estaba diciendo que iban a hackear las elecciones el día 18 de febrero, a las 6:00 de la tarde. “Eso se cayó, yo lo desarticulé desde el mismo jueves, porque a nosotros nos preocupó cómo Procuraduría”, señaló. “¿Pero qué tenía la JCE preparada? Primero, el sistema de 24 horas trabajando; segundo, inversores; UPS, o sea que no había necesidad de luz. Pero si todo eso fallaba, lo cual es imposible, entonces había un EcoFlow”, sustentó. En relación con los dominicanos en el exterior hábiles para votar, el procurador Iván Féliz mostró preocupación por la ausencia de la “extraterritorialidad del delito electoral” en la Ley 20-23. Considera que la legislación debió plantear que quien cometa infracción comicial en las circunscripciones 1,2 y3 del exterior, sea procesado en la República Dominicana. “Debió plantear la extraterritorialidad del delito”, afirmó.