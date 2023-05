Email it

El Consejo de Disciplina de la Cámara de Diputados designó a Soraya Suárez como la instructora para investigar si procede o no la destitución del diputado perremeísta Miguel Gutiérrez, preso en Miami acusado de narcotráfico.



La información emana del diputado Sandro Sánchez, presidente de la comitiva, quien habló luego de sostener un encuentro en el que participó Alfredo Pacheco, titular de esa ala congresual.



“Gracias a Dios, hoy tenemos a la diputada instructora para conocer el caso del que hemos sido apoderado recientemente, y el país, a partir de hoy, se enterará de los trabajos propios que tenemos en el Consejo de Disciplina”, afirmó Sánchez.



Explicó que Pacheco proporcionará a la instructora todos los requerimientos necesarios que sirvan como pruebas, para que sean examinados y deliberados en el Consejo de Disciplina.



Al hablar con los periodistas, la secretaria del bufete directivo de la Cámara Baja expuso que procederán a evaluar la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que negó entregarle los salarios retenidos a Gutiérrez.



“De eso se trata el trabajo que vamos a continuar haciendo en este momento, porque ya habíamos revisado varios documentos y este que ha sido remitido a nosotros. Lo vamos a examinar, para entonces sacar las conclusiones en base a lo que nos ha llegado”, sostuvo Soraya.



PRM remite carta a CD



En la sesión del pasado 19 de abril, Alfredo Pacheco remitió al Consejo de Disciplina la carta enviada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la que solicita sea iniciado un proceso disciplinario al diputado Miguel Gutiérrez.



Ese día se acordó que la comitiva deberá rendir un informe “lo antes posible”, para que el hemiciclo decida si procede o no un juicio político contra el legislador, que aún no ha sido sentenciado, pero que tiene una gran cantidad de ausencias en las sesiones.