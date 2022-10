Santo Domingo – El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, aconsejó a Wilkin García Peguero, alias Mantequilla, que se acerque a las autoridades del Ministerio Público.

En un hilo de varios Tweet, Fernández insiste a Mantequilla que lo mejor que puede hacer para desmontar el negocio que tiene es acercarse a la Procuraduría Especializada de Delitos Financieros “para desmontar la situación de la manera más ordenada posible”.

Quiero pensar que hay gente sana y bien intencionada en el entorno de Wilkin. Ojalá que lo puedan ayudar a desmontarse de este lío. Él sabe dónde está la Procuraduría Especializada en Delitos Financieros, donde la Mag. Karina Concepción. Alejandro Fernández W., Superintendente de Bancos (mensaje de cuenta de Twitter.

Alejandro Fernández se ofreció a acompañar a Mantequilla cuando decida presentarse ante las autoridades.

«Lo mejor que Wilkin puede hacer es acercarse a ella y procurar desmontar esta situación de la manera más ordenada posible. A requerimiento de la Magistrada, yo podría acompañarles, para entender la magnitud del problema y ver cómo se desactiva esta lamentable situación con el menor impacto”.

Prosigue en que “todo esto me llena de un sentido de frustración e inmensa vergüenza y pena, por la fragilidad humana, la ambición, la ignorancia y la incapacidad de poder actuar. Quienes me conocen saben que no me he reído la primera vez de ninguno de los chistecitos o memes”.

Mantequilla está en problemas

Advierte que Mantequilla se ha metido en un gran problema, “no lo sabe, se ha metido en un lío de un tamaño que él no puede ni imaginarse. Esa cantidad de efectivo que él ha estado manejando será objeto de investigación, o por lavado de activo o por el lado impositivo. Quién sabe los compromisos que ya él ha asumido y que, esto lo pueden escribir por ahí, el no podrá cumplir más temprano que tarde”.

Para el superintendente de Bancos, Mantequilla maneja un sistema Ponzi. “Me apena que alguien, cuyo talento comunicando y empatizando con la gente es innegable, alcanzara reconocimiento mediático de esta magnitud, en tan poco tiempo, por estructurar un vulgar esquema ponzi más”.

Es un conocido de la dama que cuidaba al funcionario

En el hilo de mensajes, Alejandro Fernández también indica porqué advirtió a las personas sobre el “negocio de Mantequilla” y de cómo se enteró.

Narra que se acaba de enterar que Eugenia, la mujer que lo cuidó cuando pequeño, es vecina de la familia de Mantequilla, y que un hijo de la dama sería el mejor amigo de Mantequilla.