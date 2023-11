Al encabezar ayer su última reunión de seguimiento a la seguridad ciudadana como director de la Policía Nacional, el mayor general Eduardo Alberto Then, informó que como resultado de múltiples operativos, en los últimos seis meses del año, la institución logró sacar de las calles más de 30 mil armas blancas que eran utilizadas por los delincuentes para actos vandálicos.



Antes de la reunión de cada lunes, el director saliente de la Policía Nacional, acompañado del presidente Luis Abinader, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez; el ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, así como de los comandantes de los demás cuerpos de las Fuerzas Armadas, mostró en la explanada frontal del cuerpo del orden la cantidad de armas que han sido incautadas en todo el territorio nacional.



De acuerdo con las declaraciones de Then, dentro de las armas blancas incautadas en el lapso de tiempo referido, se encuentran las denominadas “saca hígados, puñales, cuchillos y lengua de mimes”. El director de la Policía indicó que estas armas eran utilizadas por delincuentes para realizar fechorías y atentar contra la vida de los ciudadanos.



Tras conversar con la prensa, todos se dirigieron al Club de Oficiales de la uniformada para participar en la tradicional reunión de los lunes.



Hoy asume nuevo director de la PN



Será este martes cuando el nuevo director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, tomará posesión en el cargo, en sustitución del mayor general Eduardo Alberto Then, quien fue puesto en “honrosa situación de retiro”.



Guzmán Peralta, quien se desempeñaba como director general de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), fue designado director de la uniformada a través del decreto 557-23 el pasado 8 de noviembre.



En la reunión de ayer estuvo además del presidente Abinader, los ministros de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa; de la Presidencia, Joel Santos Echavarría; de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez; el director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then; el comandante general del Ejército, Carlos Antonio Fernández Onofre; el comandante de la Armada, Agustín Alberto Morillo Rodríguez; y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), José Manuel Cabrera Ulloa; el director de la Digesett, Guzmán Peralta, del 9-1-1, Randolfo Rijo y el comisionado para la reforma policial, José Pepe Vila del Castillo.

Representantes del MP presentes en la reunión

Como representantes del Ministerio Público estuvo la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso junto a una comisión de fiscales integrada por la del Distrito Nacional, Rosalba Ramos; de Santiago, Osvaldo Bonilla, de San Pedro de Macorís, Suleika Mateo; de Monte Cristi, Grimaldi Oviedo; de Dajabón, Yeisi Alcántara; de La Romana, Kevin Santana; de Santo Domingo Oeste, Eduard López; de Peravia, Ángel Darío Tejeda, entre otros.